Zverev se estrena con victoria ante Jódar

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Turín (Italia), 15 nov (EFE).- El alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, se estrenó en las Finales ATP de 2026 con una victoria ante el español Rafa Jódar, por 6-4 y 6-4, en un duelo en el que se mostró decisivo con el saque.

Jódar no pudo derribar el muro de 'Sascha', un tenista con una amplia experiencia en la conocida como Copa de Maestros, en la que cumple su novena participación en los últimos diez años con la única ausencia por lesión en 2022.

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El madrileño, de 20 años, que hizo historia al clasificarse para las Finales ATP en su primer año como profesional, algo inédito hasta el momento, se quedó a las puertas de saborear su primer triunfo y convertirse, además, en el segundo jugador más joven en derrotar a un número uno en este torneo.