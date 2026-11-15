Samantha Vallejo-Nágera presume de su mejor ayudante de cocina, su hijo Roscón

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Samantha Vallejo-Nágera ha protagonizado un showcooking en el Mercado de Alcobendas para presentar su nueva línea de productos Extra Tiernos, de El Pozo, donde ha contado con un ayudante de excepción: su hijo Roscón. El joven protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada cuando se acercó a ayudar a su madre después de que esta no consiguiese abrir un bote de especias, aunque finalmente tuvo que intervenir otra persona.

Durante la demostración, la chef preparó varias guarniciones para acompañar la carne, unas espinacas a la crema y unas zanahorias de chip, y destacó la importancia de que los niños aprendan a comer verduras: "Intentamos siempre que los niños tomen más verduras. Y aunque es difícil, creo que al final cuanto más se las pongamos, más van a formar parte de su familia", explicó.

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En sus declaraciones, Samantha también habló de los planes familiares para Navidad, que pasarán en Pedraza, y se mostró muy ilusionada con la próxima actuación teatral de Roscón: "El artista está ya ensayando a tope, y está súper ilusionado". Además, confirmó que su hermano Colate ha viajado a Miami para visitar a su hijo por su cumpleaños: "Se ha ido Colate a Miami a verle por su cumple, todo muy bien".

Por último, la chef aseguró que estas fiestas serán para trabajar y disfrutar de la familia, aunque no descartaría una escapada al Caribe: "Si alguien nos quiere invitar al Caribe, que nos invite, que yo me voy". Su deseo para 2027 es claro: "Salud, salud para todos".

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