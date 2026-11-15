Al menos diez personas asesinadas en una matanza en el departamento haitiano de Artibonito

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Puerto Príncipe, 15 nov (EFE).- Al menos diez personas fueron asesinadas en un ataque de una banda armada en el departamento haitiano de Artibonito, en el centro del país, informaron este domingo medios locales.

La matanza fue perpetrada el sábado en la aldea de Morne-Robert, situada en la comuna de Saint-Marc (Artibonito), y fue atribuida a la banda Gran Grif, que opera en ese departamento haitiano, informó la emisora Radio Télé Galaxie.

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La información agregó que las víctimas eran agricultores del municipio de Verrettes, unos sesenta kilómetros al norte de Puerto Príncipe, que se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos.

Otros medios locales elevan a trece el número de personas asesinadas en esta matanza, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El responsable del Comité de la Iniciativa por la Paz en Bajo Artibonito, André Saint-Louis, citado por la radio Télé Confiance, señaló que la mayoría de las víctimas eran campesinos que utilizaban esa ruta justamente para evitar los ataques de las bandas armadas que controlan la carretera principal, a la altura de la comuna de Liancourt.

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Saint-Louis denunció además que un individuo llamado Kenkenn, que hace parte de la banda armada que opera en Liancourt, había amenazado a quienes transitaran por esa vía secundaria y las autoridades no hicieron nada al respecto.

La banda Gran Grif, a la que se atribuye esta matanza, es la más importante de Artibonito y fue responsable del 80 % de las muertes de civiles en dicha demarcación entre 2022 y julio de 2025, según la ONU.

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Tanto Gran Grif, como la coalición de bandas Viv Ansanm, que controla la mayor parte de Puerto Príncipe, fueron designadas como organizaciones terroristas en mayo de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El jefe de la Gran Grif es Luckson Élan, quien según la ONU, "ha estado involucrado durante mucho tiempo en actividades que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití, así como de toda la región" y "ha ido expandiendo su control territorial, cometiendo violaciones de los derechos humanos y traficando con armas y municiones".

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Las bandas armadas son combatidas en Puerto Príncipe por las fuerzas de seguridad haitianas, por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GFS, en inglés), autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU, y por Vectus Global, una fuerza militar privada creada en Estados Unidos y contratada por el Gobierno haitiano.

El mes pasado se sumó a esa campaña un contingente de más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el pretexto de encontrar a cuatro militares de ese país que hacían parte de la GSF y que están desaparecidos desde el 18 de octubre cuando fueron emboscados en Santo, que hace parte de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Principe. EFE

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