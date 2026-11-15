Cabo Verde vota en calma en unas presidenciales marcadas por el llamamiento a las urnas

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Nairobi, 15 nov (EFE).- Las elecciones presidenciales de Cabo Verde transcurren con normalidad este domingo, tras la apertura de las urnas para más de 419.000 electores en el archipiélago y la diáspora, en una jornada marcada por el llamamiento a la participación y el voto de los principales aspirantes, el actual mandatario, José Maria Neves, y la exministra Joana Rosa.

Al dar por iniciada formalmente la apertura de las urnas, la presidenta de la Comisión Nacional Electoral (CNE), Maria do Rosário Pereira Gonçalves, pidió la participación de los votantes en un proceso electoral "recto y pacífico", tras recordar que la abstención en las presidenciales suele ser elevada y superó el 50 % en los últimos comicios.

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Neves, quien busca la reelección, ejerció su derecho al voto en la Universidad Santiago, en Praia, y llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas.

"Ya cumplí mi deber y apelo a todas las caboverdianas y a todos los caboverdianos a que voten. Solo quien vota cuenta, solo quien vota decide, solo quien vota vence", afirmó a la prensa local.

El jefe de Estado se mostró "orgulloso de Cabo Verde y de su democracia" tras una campaña centrada en la defensa de las libertades y el Estado de derecho, y prometió renovar su gestión si logra un nuevo mandato.

"No repetiré los cinco años pasados, sino que seré un presidente para la nueva etapa 2026-2031, enfrentando los desafíos de los tiempos de hoy", añadió.

Su principal rival y primera mujer candidata a la Presidencia en la historia del país, Joana Rosa, votó a las 09:00 hora local (10:00 GMT) en la Escuela Estatal Abílio Duarte, también en la capital, donde afirmó haber cumplido con su deber.

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"Creo en las mujeres, pero creo sobre todo en la democracia caboverdiana y en la capacidad de las mujeres", subrayó Rosa, quien aseguró haber entrado en la contienda para ganar en la primera vuelta, aunque garantizó que acatará el veredicto de las urnas.

"Son los caboverdianos quienes deben decidir. Acataré el resultado que sea, la voluntad del pueblo caboverdiano", agregó.

Además de Neves y Rosa, compiten por la Jefatura del Estado otros cuatro candidatos de forma independiente.

Para ser elegidos, los candidatos deben obtener más del 50 % de los votos válidamente emitidos. Si ninguno alcanza ese umbral, los dos más votados disputarán una segunda vuelta decisiva 21 días después.

La jefa de la misión de observadores de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Fatoumatta Jallow-Tambajang, destacó una valoración globalmente positiva del arranque de los comicios, pese a señalar un retraso de cerca de una hora en el inicio de la votación en una mesa de Praia.

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"La primera persona en votar fue una mujer y lo hizo sin dificultades. Esperamos que todo continúe desarrollándose bien", dijo a la prensa local.

Los comicios están supervisados por más de 200 observadores internacionales de organizaciones como la Cedeao, la Unión Africana (UA) o la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).

Con escasos recursos naturales, propenso a la sequía y con poca tierra cultivable, el archipiélago de Cabo Verde se ha labrado una reputación de estabilidad política y tiene una economía basada en los servicios dependiente, en gran medida, del turismo y las remesas. EFE

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