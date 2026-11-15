Rafa Jódar sucumbe ante Zverev en su estreno en las Finales de la ATP

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El tenista español Rafa Jódar ha caído este domingo ante el alemán Alexander Zverev (6-4, 6-4) en su estreno en las Finales de la ATP, que se están disputando en el Inalpi Arena de Turín (Italia), el primer duelo en un Grupo John McEnroe que completan el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils.

En el primer partido de su carrera en el torneo de final de temporada, Jódar no consiguió materializar ninguna de las dos oportunidad de rotura de las que gozó ante el número uno del mundo, dos veces campeón del antiguo 'torneo de maestros', que puedo dejar atrás sus dos últimas derrotas en semifinales de Viena y en su debut en el ATP Masters 1000 de París.

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En total, Zverev firmó 10 aces y aseguró el 81% de los puntos que puso en juego con primeros saques, todo para establecer en 19-12 su balance en el torneo. Con ello, selló su segundo triunfo en sus dos partidos frente al español, al que también superó este año en cuartos de final de Roland Garros.

El madrileño, número 11 del mundo, sobrevivió durante el quinto juego a las dos primeras bolas de 'break' del germano, aunque cedió en la tercera, que permitió a Zverev situarse 4-3. Posteriormente, Jódar dispuso de dos oportunidades para devolverle la rotura con 5-4, pero el número uno del ranking ATP las neutralizó para adjudicarse la manga.

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Fueron las únicas ocasiones de las que gozó durante toda la contienda. En el segundo set, cedió su saque en el tercer juego, y aunque opuso resistencia anulando tres pelotas de quiebre de su adversario no pudo hacer nada cuando Zverev cerró con un juego en blanco al servicio el duelo tras una hora y 27 minutos.

Por su parte, en el torneo de dobles, el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten iniciaron la defensa de su corona con una victoria en el Grupo Todd Woodbridge ante los debutantes brasileños Orlando Luz y Rafael Matos (6-3, 5-7, 10-4). La dupla aspira a convertirse en la cuarta pareja capaz de revalidar el título tras Bob Bryan-Mike Bryan (2003-04), Henri Kontinen-John Peers (2016-17) y Rajeev Ram-Joe Salisbury (2022-23).

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