Muere Antonio Sabugueiro, creador de la San Silvestre Vallecana

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Antonio Sabugueiro, creador de la San Silvestre Vallecana, la carrera en la que participan cada 31 de diciembre por las calles de Madrid más de 40.000 personas, ha fallecido este domingo a los 94 años, ha confirmado la organización de la prueba.

"Hoy se me rompe el corazón al despedirme de Antonio Sabugueiro, mi creador y mi alma. Me diste la vida y convertiste cada 31 de diciembre en una emoción compartida. Seguirás conmigo en cada dorsal y cada zancada. Gracias por todo, Antonio. Tu San Silvestre Vallecana", se puede leer en el perfil oficial de X de la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

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Nacido en Ourense el 26 de junio de 1932, Sabugueiro quedó vinculado para siempre con el barrio de Vallecas desde su llegada a Madrid. Fue directivo del Rayo Vallecano en la década de los sesenta, precisamente cuando surgió la idea, al calor de la ya desaparecida cafetería Bella Luz de la calle Monte Igueldo.

Fue en 1964, con sus amigos Carlos Roa y Manolo Fernández, cuando decidió constituir una carrera para el día de Nochevieja, al estilo de la que se disputaba en Sao Paulo (Brasil). La primera edición, bajo la denominación Gran Premio de Vallecas, fue solo para corredores profesionales y participaron 57 hombres.

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El segundo año, por sugerencia del periodista de MARCA José Luis Gilabert, se la bautizó como San Silvestre Vallecana al pasar del 27 al 31 de diciembre, día de San Silvestre. Con el tiempo y por iniciativa del comunicador Pepe Domingo Castaño, se abrió a la participación popular, siempre con final en el Estadio de Vallecas.

En 1981 se constituyó por primera vez la categoría femenina, y en 2019 la carrera recibió por parte de World Athletics la Gold Race Running Label, el distintivo de calidad que se otorga a las carreras en carretera más importantes del mundo.

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