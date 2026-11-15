Agencias

Misión naval UE intercepta petrolero "sospechoso" de flota rusa fantasma en Mediterráneo

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Bruselas, 15 nov (EFE).- La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este domingo que la operación militar naval europea en el Mediterráneo, conocida como EUNAVFOR MED IRINI, abordó un "petrolero sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa" el pasado viernes.

"El abordaje, llevado a cabo en virtud del artículo 110 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, confirmó que el MV MIDAG navegaba bajo bandera falsa", anunció Kallas en un mensaje en redes sociales.

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La jefa de la diplomacia europea reiteró que "la UE seguirá desarticulando la flota fantasma de Rusia tanto en el mar como por vía diplomática".

Asimismo, recordó que este lunes los ministros de Asuntos Exteriores del bloque tienen previsto aprobar nuevas listas de sanciones contra Rusia, "que incluyen a bancos, compradores y empresas que apoyan a la flota fantasma". EFE

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