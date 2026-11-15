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Un hombre grave y otros tres afectados por un incendio declarado en una vivienda de Fuerteventura

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Un hombre ha resultado herido de carácter grave y otros tres han resultado afectados por un incendio declarado este sábado en una vivienda en la avenida Nuestra Señora del Carmen, en la zona de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 18:40 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente en la segunda planta del edificio, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

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Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos extinguieron las llamas, que afectaron a una vivienda, y ventilaron el inmueble.

A su llegada, efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario y del Centro de Salud de Corralejo atendieron a los afectados con intoxicaciones de carácter moderado, salvo en uno de ellos, de carácter grave. Tres de ellos fueron trasladados en ambulancia al Hospital General de Fuerteventura y al Centro de Salud de la zona.

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