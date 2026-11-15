BME lanza IberoCap en sustitución del Foro Latibex y llama a las pymes iberoamericanas a cotizar en BME Growth

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El Palacio de la Bolsa acogerá el próximo martes 17 de noviembre la presentación de IberoCap, un encuentro iberoamericano de negocios que reunirá a empresas, inversores, asesores, bancos y expertos financieros para analizar los principales retos y oportunidades de la región.

Según han explicado desde Bolsas y Mercados Españoles (BME) a Europa Press, IberoCap viene a sustituir al antiguo Foro Latibex, que durante más de dos décadas ejerció de nexo entre grandes compañías latinoamericanas e inversores europeos.

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Esta refundación aspira a "mandar el mensaje" a las pymes iberoamericanas de que BME Growth es el 'puente' a través del cual no solo invertir en España y Europa, sino, también, la plataforma adecuada para levantar el capital necesario con el que sacar adelante sus proyectos.

"Creemos que [...] el mercado puede ofrecer a estas empresas medianas y pequeñas iberoamericanas el 'hub' que necesitan de financiación, de visibilidad, al igual que hemos hecho con las pymes españolas creando hace unos años el BME Growth", ha indicado el director comercial y de desarrollo de mercado de renta variable en BME, Francisco José Formariz.

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En este sentido, ha asegurado que las prestaciones que BME Growth ofrece a las empresas españolas de baja y media capitalización, como menores exigencias o requisitos adaptados a sus niveles de liquidez, serán extensibles a las firmas iberoamericanas que participen de BME Growth.

A tal fin, al acto de IberoCap que se celebrará en dos días en la Plaza de la Lealtad, número 1, incluye paneles explicativos de asesoría legal, financiera o logística para animar a las empresas iberoamericanas a que den el salto desde el otro lado del Atlántico.

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Formariz ha recordado que España es actualmente el segundo destino situado fuera de Latinoamérica preferido por los inversores de esta región, solo por detrás de Estados Unidos, tal y como atestigua su 'stock' inversor acumulado por valor de unos 80.000 millones de dólares (72.600 millones de euros).

De su lado, ha destacado el interés que suscita entre los inversores la Venezuela post-Maduro y Argentina, que en octubre de 2027 deberá decidir si el presidente Javier Milei revalida el cargo para un segundo mandato. Estas naciones contarán con un panel propio en IberoCap o expertos locales entre los ponentes.

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"Los inversores ya desde hace tiempo conocen los entornos de mayor riesgo porque geopolíticamente el mundo ha cambiado en los últimos años. Al principio era un 'shock', pero ahora [...] están gestionando los riesgos de una forma muy estable", ha resumido Formariz.

IberoCap tiene como patrocinador principal a Banco Santander y como otros promotores a Cuatrecasas, Renta 4 y Armanext. Colaboran el Instituto BME, ICEX, CFA Society Spain, Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), Asociación Empresarial México-España, Cámara de Comercio Brasil-España, Instituto Español de Analistas, Embajada de México en España, Atribus y la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (Aseafi).

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