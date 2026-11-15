¿Yolanda Díaz o Gilbert Houngbo?: la OIT ante la disyuntiva entre cambio y continuidad

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Antonio Broto

Ginebra, 15 nov (EFE).- Este lunes, 16 de noviembre, el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elige a su director general para los próximos cinco años, ante la duda de si mantener en ese cargo a Gilbert Houngbo u optar por la alternativa española presentada por Yolanda Díaz.

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La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo es la única que ha llegado a la recta final de la carrera contra el exprimer ministro de Togo, ya que un tercer aspirante, el exministro de Relaciones Exteriores peruano Javier González-Olaechea, retiró su candidatura el pasado 2 de noviembre.

El Consejo de Administración de la OIT, formado por 28 representantes de gobiernos, 14 de trabajadores y otros 14 de empleadores, votará a puerta cerrada a partir de las 10:00 hora local (9:00 GMT) y, una vez tomada la decisión, el director electo hará una declaración pública.

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En principio, Houngbo parte como favorito, no sólo porque en los organismos internacionales de la ONU sea habitual que sus jefes encadenen dos mandatos, sino además por haber recibido públicamente el apoyo de organizaciones internacionales tanto sindicales como patronales.

El 30 de octubre, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) publicaron simultáneamente comunicados de apoyo al africano, un gesto que provocó precisamente la retirada del candidato de Perú.

Sin embargo, la candidatura de Díaz, que en su campaña ha defendido que la OIT necesita una nueva dirección para mejorar sus finanzas e influencia internacional, todavía cree en la posibilidad de salir ganadora, apoyada en la esperanza de un voto más dividido de lo esperado.

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En particular, se valora la posibilidad de que los 14 representantes de trabajadores no voten en bloque, ya que la Confederación Europea de Sindicatos (CES) mostró su descontento con el apoyo dado por el CSI a Houngbo.

Díaz presentó su candidatura en julio y desde un principio apostó por señalar los problemas que según ella acucian a la centenaria agencia, para prometer que bajo su dirección se podría avanzar, por ejemplo, en una mayor democratización.

La fundadora de Sumar señaló que la OIT vive una crisis no sólo fruto de sus problemas financieros por el descenso en la contribución de miembros como Estados Unidos, sino también por deficiencias que fragmentan su capacidad de acción frente a actores como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

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Las dificultades financieras, a las que no es ajeno el resto de agencias de Naciones Unidas, han obligado a una OIT bajo la dirección de Houngbo a planear recortes de al menos 120 puestos de trabajo en el seno del organismo, lo que ha provocado movilizaciones por parte de su plantilla.

La OIT forma parte del sistema de Naciones Unidas creado tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) pero nació antes que él, en 1919, como parte de las decisiones del Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial.

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Con sede en Ginebra, la organización ha tenido 11 directores generales a lo largo de su historia, todos hombres y ninguno español, aunque sí uno latinoamericano, el chileno Juan Somavía (1999-2012).

El próximo mandato comenzará el 1 de octubre de 2027 y concluirá el 30 de septiembre de 2032. EFE