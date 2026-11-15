Megaspeed dice que Alice Huang dejó la empresa en agosto de 2025

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Nueva York, 15 nov (EFE).- La empresa singapurense Megaspeed dijo este domingo que Alice Huang, la presunta espía china relacionada sentimentalmente con el exlíder de Nvidia Jensen Huang, dejó esa empresa en agosto de 2025 mientras sigue bajo escrutinio del Gobierno de Estados Unidos por supuesto desvío de chips avanzados a China.

Megaspeed International dijo a CBS News y otros medios estadounidenses que Alice Huang, también conocida como Huang Le, dejó la empresa en agosto de 2025 y no tiene un cargo actual, declinó hacer comentarios sobre los "temas personales y privados" de la mujer y detalló que está haciendo su propia investigación independiente sobre las alegaciones.

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La firma de servicios de computación en la nube especializados en inteligencia artificial (IA), clienta de Nvidia, está colaborando en las investigaciones de las autoridades de EE.UU. y Singapur tras las alegaciones de que Alice Huang usó sus conexiones con Jensen Huang para exportar a China, a través de la empresa, procesadores avanzados sujetos a restricciones.

De acuerdo con diferentes reportes de prensa, Huang es fundadora de Megaspeed y fue su directora ejecutiva y presidenta.

Megaspeed defendió hoy en CBS que su negocio es "legítimo y legal" y dijo que las alegaciones sobre su actividad, su cadena de suministro y sus operaciones globales "no están respaldadas por pruebas verificables".

"Megaspeed diseña y mantiene sus marcos de control de operaciones y cadena de suministro globales para que cumplan con todas las leyes y regímenes regulatorios aplicables, incluyendo los requisitos de controles a las exportaciones de Estados Unidos y las normas de jurisdicciones locales en cada mercado en que operamos", indicó la firma en su declaración.

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También detalló que ha "contratado a un bufete legal externo para que realice una exhaustiva investigación interna". EFE