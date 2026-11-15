Canadá no da opción a Suecia y suma su decimocuarto título mundial

Guardar

Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- La selección de Canadá sumó este domingo su decimocuarto título de campeona mundial femenina de hockey sobre hielo tras derrotar en la final por 3-0 a la de Suecia en el KVIK Hockey Arena de la ciudad danesa de Herning.

Canadá, la selección más laureada de los Mundiales con tres títulos más que Estados Unidos, la única otra campeona, ganó a Suecia, que jugó su primera final de un torneo en el que cuenta además con dos bronces, con los goles de Sarah Fillier, Sarah Wozniewicz y Emma Maltais.

PUBLICIDAD

En el partido por el tercer puesto, Estados Unidos, que defendía el título, superó por 5-0 a Finlandia, subcampeona en 2019, para colgarse el bronce por primera vez en la historia de un torneo en el que siempre había sido campeona (11) o subcampeona (13).