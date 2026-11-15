Isaki Lacuesta vuelve al Festival de Cine con 'Jaleos', un viaje por el flamenco y su relación con la modernidad

15/11/2026 El cineasta Isaki Lacuesta ha regresado al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con 'Jaleos'. CULTURA FESTIVAL DE CINE DE HUELVA

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El cineasta Isaki Lacuesta ha regresado al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano con 'Jaleos', una obra que aborda el flamenco desde una perspectiva poco convencional y explora sus estrechas conexiones con la modernidad, la tecnología y la sociedad contemporánea. La película, que participa en la Sección Acento. Cine español, se ha presentado esta mañana ante los medios con la participación de su guionista, Pedro G. Romero.

Según ha informado la organización del Festival en una nota, tras su paso por la pasada edición del certamen con 'Flores para Antonio', Lacuesta vuelve a Huelva con este ensayo fílmico que parte de un exhaustivo trabajo de archivo, testimonios sonoros y grabaciones contemporáneas de artistas como C. Tangana, Alba Flores y Soleá Morente. A través de estos materiales, la película explora las facetas menos conocidas del flamenco y establece conexiones entre esta expresión artística y la cultura de masas de los siglos XX y XXI.

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Durante la rueda de prensa, Pedro G. Romero ha destacado la importancia de presentar la película en el Festival de Huelva, al que ha definido como "el gran escaparate del cine iberoamericano". El guionista ha subrayado, además, la dimensión atlántica del flamenco y los intercambios culturales que han contribuido a su formación. "Las músicas y los bailes que acaban conformando el flamenco vienen de América", ha señalado, defendiendo una vocación atlántica de este arte "más que mediterránea".

'Jaleos' propone una aproximación al flamenco alejada de los relatos históricos convencionales. Romero ha explicado que sus propios textos sobre esta expresión artística buscan cuestionar las narrativas establecidas y abrir nuevas vías de interpretación. "Mis textos sobre el flamenco son a contrapelo. El flamenco no quiere tener una historia como tal, sino muchas historias pequeñas que intentan hacer agujeros en esa historia oficial", ha afirmado.

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El proceso de creación de la película se ha prolongado durante ocho años y se nutre de un amplio trabajo de investigación y documentación. En este sentido, Romero ha matizado su papel en el proyecto: "Yo más que guionista he hecho libros y artículos de los que bebe la película". Una trayectoria que ha permitido construir una mirada sobre el flamenco que trasciende sus manifestaciones artísticas más reconocibles para explorar sus vínculos con los cambios sociales, culturales y tecnológicos.

La relación entre tradición y modernidad constituye uno de los ejes centrales de la propuesta. Frente a una visión del flamenco anclada exclusivamente en sus orígenes, 'Jaleos' plantea un recorrido por las conexiones de este arte con otras culturas y con las transformaciones de la sociedad contemporánea. Para explicar esta perspectiva, Romero ha recuperado una frase de José Bergamín que considera fundamental para comprender el espíritu de la película: "Buscar las raíces es la forma subterránea del aéreo irse por las ramas".

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La película invita así a reconsiderar la idea de las raíces culturales y a entender el flamenco como una expresión viva, atravesada por múltiples influencias, desplazamientos y transformaciones. Una mirada que conecta la memoria y la tradición con las formas contemporáneas de creación y difusión cultural, y que encuentra en el Festival de Huelva, por su vocación iberoamericana y su vínculo con los intercambios atlánticos, un espacio especialmente significativo para su presentación.