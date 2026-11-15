El papa denuncia en Perú la explotación de la Amazonia y el asesinato de líderes indígenas

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Pucallpa (Perú), 15 nov (EFE).- El papa León XIV denunció este domingo la explotación de la región de la Amazonía y condenó el trato que reciben las comunidades indígenas con el asesinato de sus líderes, los abusos sexuales y el abandono de las instituciones, en un acto en el Malecón de Callao, en Pucallpa, una importante ciudad amazónica peruana.

En una de las jornadas mas exigentes de este viaje, tras pasar la mañana en Cusco, a 3.600 metros sobre el nivel del mar, se trasladó a Pucallpa para celebrar un acto, dijo, siguiendo las huellas del papa Francisco, en su "inolvidable visita a Puerto Maldonado", para sostener a los pueblos amazónicos "en la búsqueda de la justicia y de la paz, que tanto necesitan estas tierras".

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En el Malecón de Yarinacocha, la turística laguna de la ciudad de Pucallpa, junto al río Ucayali, afluente del Amazonas, León XIV asistió a bailes y cantos tradicionales de las diferentes comunidades y escuchó las duras reivindicaciones de los líderes de los indígenas. EFE

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