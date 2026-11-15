McIlroy gana a Chacarra en un final de infarto e iguala el récord de ocho títulos europeos

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Redacción Deportes, 15 nov (EFE).- El noirlandés Rory McIlroy igualó este domingo el récord de ocho títulos de mejor jugador del DP World Tour, el circuito europeo de golf, al ganar, en un final de vértigo y por una mínima diferencia, el pulso a Eugenio Chacarra, al que le arrebató el liderato en los últimos hoyos del torneo de Dubái cuando el español lo tenía todo de cara para lograr su primera corona.

McIlroy, de 37 años y ganador de seis ‘majors’, se convierte, junto con el escocés Colin Montgomerie, en el segundo jugador en ganar ocho veces la orden de mérito europea, cinco de ellas seguidas, y se consolida como el mejor jugador europeo de la historia.

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Con su segundo puesto en solitario en Dubái por detrás del ganador del torneo, el inglés Tyrrell Hatton, el número dos del mundo amarró el título después de que Chacarra no lograra empatarle en el último hoyo.