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La capitalización de las cotizadas españolas crece en casi 200.000 millones en un año

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La capitalización bursátil de las cotizadas en España ha finalizado octubre en los 1,707 billones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 12,86%, equivalente a 194.460 millones de euros, en comparación con el mismo mes de 2025, según las estadísticas de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Del mismo modo, cabe destacar que en lo que va de 2026 la capitalización de la Bolsa ha avanzado un 7,23%, equivalente a 115.108 millones de euros, respecto al cierre de 2025.

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Volviendo al mes de octubre de 2026, la capitalización bursátil de las cotizadas en España ha descendido un 2,24% --equivalente a 39.156 millones de euros-- en comparación con el cierre del mes previo, hasta situarse en los actuales 1,707 billones de euros.

En un plano más amplio y de vuelta con el décimo mes de 2026, las financieras han visto recortada su capitalización mensual en un 14,21% --equivalente a 69.367 millones de euros--, hasta situar su monto total en 418.732 millones de euros, mientras que en comparación con diciembre de 2025 han sumado apenas un 0,07%.

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En paralelo, las compañías petroleras y energéticas han cerrado octubre con un avance de 13.812 millones de euros, un 5,16% más, hasta situar el monto total en 281.514 millones de euros. En el año, han subido en unos 56.391 millones de euros, un 25,05% más.

Por su parte, sectores como bienes de consumo --la gran mayoría del peso corresponde a Inditex-- han atravesado octubre con una subida del 3,97%, equivalente a 7.833 millones de euros. Pese a este alza, en el cómputo anual este sector ha decrecido en 1.172 millones, un 0,57% menos.

El Ibex 35 finalizó el mes de octubre con un descenso mensual del 3,90%, hasta situarse en los 18.652,90 puntos, su peor cierre mensual desde marzo, derivado de las fuertes caídas de las tecnológicas, los repuntes de los rendimientos de la deuda soberana y las últimas reuniones sobre política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y de la Reserva Federal estadounidense (Fed, por sus siglas en inglés).

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