Una veintena de detenidos en una manifestación del movimiento 'Gen Z' en Berlín

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Berlín, 15 nov (EFE).- Una veintena de manifestantes fueron detenidos en Berlín en el curso de una manifestación convocada el sábado por la noche por el movimiento juvenil conocido como 'Gen Z lo arregla', informaron este domingo las fuerzas del orden de la capital germana.

Los participantes corearon lemas "hostiles a la policía" y antes de que la manifestación se pusiera en movimiento, intentaron "irrumpir a través de la cadena policial para ponerse en marcha por la fuerza", a lo que los agentes respondieron con "presiones, empujones y puñetazos", dijo la propia Policía de Berlín.

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Posteriormente, varios participantes fueron detenidos por encender objetos pirotécnicos y en ese momento se produjeron supuestamente ataques contra agentes, de los que dos sufrieron heridas leves.

Unas 1.200 personas participaron en la manifestación y en total 22 asistentes fueron detenidos temporalmente, mientras que se cursaron 12 denuncias por desordenes públicos, resistencia y ataque a la autoridad, entre otros delitos, de acuerdo con la misma fuente.

El movimiento 'Gen Z lo arregla' protesta contra el Gobierno por la falta de inversión en educación, el coste de la vida, la nueva ley de servicio militar y la falta de acción contra el cambio climático, entre otras razones.

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Aunque hasta ahora las protestas en Alemania no han sido multitudinarias y su carácter ha sido eminentemente pacífico, el mes pasado una de las convocatorias en Fráncfort (sur) degeneró en saqueos.

La próxima gran jornada de manifestaciones está prevista para el próximo viernes 20 de noviembre, cuando los organizadores esperan reunir en Berlín a unas 15.000 personas.EFE