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Le Pen replica a Macron que Francia podría ayudar a Ucrania si no estuviera "arruinada"

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París, 15 nov (EFE).- París (EFE).- La ultraderechista Marine Le Pen respondió este domingo al presidente francés, Emmanuel Macron, que Francia podría seguir ayudando financieramente a Ucrania si él no hubiera "arruinado" el país en sus diez años de mandato.

"Si el presidente de la República no hubiera arruinado nuestro país en diez años, quedarían márgenes de maniobra para continuar la ayuda financiera a Ucrania", declaró Le Pen a la cadena BFMTV.

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El intercambio se produce después de que Macron publicara el sábado un mensaje en la red social X en el que defendió el apoyo a Ucrania y advirtió de que quienes quieren limitar sus recursos pretenden obligarla a aceptar "una paz injusta".

"Ayudar a Ucrania a defenderse es proteger a Francia y a los franceses", escribió el mandatario, que consideró que reducir los medios de los que dispone Kiev supondría debilitar también a Europa y preparar el terreno para una nueva guerra.

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Aunque no la menciona expresamente, el mensaje de Macron parece destinado a Le Pen, quien ha anunciado que, si llega al poder en 2027, suspenderá la ayuda financiera a Ucrania al cabo de seis meses.

Le Pen, favorita en los sondeos para las presidenciales del próximo año, justifica su posición por la situación de las finanzas públicas francesas y la falta de recursos del país. EFE

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