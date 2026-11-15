La coalición saudí anuncia la intercepción de dos drones hutíes en La Meca y uno más en Medina

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La coalición militar internacional para Yemen liderada por Arabia Saudí ha informado este domingo de que han sido interceptados dos drones en la región de La Meca y uno más en la región de Medina, donde se encuentran las dos ciudades más sagradas del islam. Los hutíes han desmentido la información.

"Intercepción y destrucción de dos drones en la región de la sagradai ciudad de La Meca lanzados por la milicia terrorista hutí", ha informado el portavoz oficial de las Fuerzas de la Coalición, Turki al Maliki. "Intercepción y destrucción de un dron en la región de Medina la Iluminada", ha publicado poco más tarde.

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El portavoz de los hutíes, Yahya Sari, ha desmentido que hayan atacado las regiones de La Meca o Medina con drones. "Es una mentira", ha denunciado antes de alertar de hasta 75 ataques de la aviación y misiles contra las regiones yemeníes de Saada, Taiz, Lahj, Al Yauf y Marib en las últimas 24 horas.

Sí ha confirmado en cambio ataques contra el Aeropuerto Rey Jalid de la capital, Riad, y contra el barrio financiero de la ciudad. "Hemos atacado concentraciones de tropas del gobierno en el campamento de Qaua, en Lahj, con seis misiles. Hemos atacado el Aeropuerto Rey Jalid y el barrio financiero con dos misiles balísticos", ha explicado.

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Asimismo, Sari ha informado de un ataque con dos drones contra dos estaciones de bombeo de petróleo del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí en la región de Riad.