El viaje de Sheinbaum a China: vuelo comercial y 48 horas de apretada agenda diplomática

Guardar

Ciudad de México, 15 nov (EFE).- Casi dos días de traslados, una agenda diplomática concentrada en apenas 48 horas y el compromiso de regresar a México para el aniversario de la Revolución marcan el viaje que la presidenta Claudia Sheinbaum emprendió este domingo a China, donde volverá a poner a prueba su política de austeridad y su preferencia por los vuelos comerciales.

La mandataria participará el próximo miércoles y jueves en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen (sur de China), donde tiene prevista una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, además de encuentros con otros líderes y empresarios de una región que concentra cerca del 60 % de la economía mundial.

PUBLICIDAD

"Son prácticamente dos días de vuelo y, además, con el cambio de horario", reconoció Sheinbaum, quien deberá regresar a Ciudad de México en la madrugada del viernes para encabezar el desfile por el aniversario de la Revolución mexicana.

La logística representa un desafío para una presidenta que ha reducido sus desplazamientos al extranjero y mantiene la decisión de viajar habitualmente en aerolíneas comerciales, una práctica heredada de la política de austeridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

PUBLICIDAD

En esta ocasión, sin embargo, el esfuerzo de desplazamiento contrasta con una agenda de especial relevancia económica y diplomática.

Además del encuentro con Xi, los Gobiernos de Canadá, Vietnam y Australia han solicitado reuniones bilaterales, según confirmó el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard.

Sheinbaum también buscará promover su estrategia de inversiones, denominada 'Plan México', ante empresarios de las 21 economías de APEC, en medio de las tensiones comerciales internacionales y la revisión del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá.

PUBLICIDAD

La presidenta será una de las principales oradoras ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, que reunirá a más de un millar de empresarios.

La acompañarán cuatro integrantes de su gabinete: el canciller Roberto Velasco; Ebrard; la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, y la de Ciencia, Rosaura Ruiz.

La dificultad de conciliar vuelos comerciales y compromisos presidenciales no es nueva.

En noviembre de 2024, Sheinbaum viajó a Brasil para participar en la cumbre del G20, con una escala en Panamá, durante su primer desplazamiento internacional como presidenta.

En junio de 2025, para asistir al G7 en Canadá, voló de Ciudad de México a Vancouver y después tomó otra conexión hacia Calgary.

En abril de 2026, la mandataria recurrió nuevamente a vuelos comerciales para trasladarse a Barcelona, con escala en Madrid, donde permaneció apenas un día y medio antes de regresar a México.

La política, sin embargo, admite excepciones. En abril de 2025 utilizó una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para acudir a una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Honduras, debido a que los itinerarios comerciales resultaban incompatibles con su agenda.

PUBLICIDAD

Desde que asumió la Presidencia, en octubre de 2024, Sheinbaum ha mantenido una agenda internacional de contados viajes, con preferencia por las reuniones en territorio mexicano y las comunicaciones a distancia.

Su visita a China será la primera al gigante asiático y la primera de un presidente mexicano desde 2017, cuando Enrique Peña Nieto acudió a Xiamen.

La cita también tiene un significado estratégico: México será anfitrión de APEC en 2028, después de Vietnam, que organizará la cumbre de 2027.

Durante la ausencia presidencial, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezará las conferencias matutinas. EFE

(foto)