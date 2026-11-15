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El Real Madrid repesca a Eli Ndiaye tras su cesión en el Asisa Joventut

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El ala-pívot hispano-senegalés Eli John Ndiaye regresará al Real Madrid, que ha ejecutado la opción para recuperar al jugador durante la presente temporada establecida en el contrato de cesión con el Asisa Joventut, ha comunicado este domingo el club blanco.

"El Real Madrid CF comunica que Eli John Ndiaye se reincorpora a nuestro equipo tras haber acordado con el Asisa Joventut la finalización de la cesión del jugador", señaló la entidad madridista.

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De esta manera, el ala-pívot, de 22 años y 2,04 metros, cierra su etapa en el equipo verdinegro, al que llegó en septiembre de este mismo año. "El club te desea toda la suerte del mundo en esta nueva etapa profesional y en los retos que tienes por delante. ¡Gracias por todo, Eli!", indicó el Joventut.

"Desde el club queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Eli por su profesionalidad, compromiso e implicación durante estos meses. Su figura ha sido muy importante para el equipo, tanto dentro como fuera de la pista, y especialmente en la consecución del título de la Supercopa Endesa 2026, un éxito que siempre formará parte de la historia de la Penya", concluyó.

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