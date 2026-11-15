El Mediterráneo, un punto caliente en el cambio climático

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lya U. Topper

Antalya (Turquía), 15 nov (EFE).- El mar Mediterráneo es una de las zonas más afectadas por el cambio climático, con un nivel de calentamiento un 20 % superior a la media mundial, aunque recibe menos atención debido a su ubicación entre distintos bloques geopolíticos, advierten expertos durante la cumbre del clima COP31.

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Mientras en la COP31 aún se debate si es posible mantener la meta de no superar un calentamiento global de 1,5 grados a finales de este siglo respecto a la época preindustrial, el Mediterráneo ya ha alcanzado este umbral, explica a EFE la científica turca Eda Acara, de la Universidad Sabanci de Estambul.

Los datos, tomados en el período de 1982 a 2018, indican una velocidad de calentamiento un 20 % superior a la media global, pero no son iguales en todas las zonas del mar, matiza.

Las partes que más se calientan son el Adriático y la franja oriental del Mediterráneo, precisamente la costa en la que se sitúa Antalya, la ciudad que acoge esta COP31, que el martes se centrará en la problemática marítima.

La copresidencia australiana de la cumbre ha facilitado la llegada de delegaciones de naciones isleñas del Pacífico, que denuncian los efectos del cambio climático sobre los atolones, pero del Mediterráneo se ha hablado poco hasta ahora.

"Antalya es uno de los lugares más afectados por las aguas cada vez más calientes. Prevemos que a mediados de siglo, más del 20 % de las especies de peces comercializables se habrán extinguido en ciertas zonas", señala Acara.

A esto se añade la invasión de especies desde el mar Rojo a través del canal de Suez, como el pez globo, que en la última década se ha expandido por el Mediterráneo oriental, sobre todo en la costa de Antalya, donde perjudica a la pesca tradicional, al destruir redes y anzuelos.

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El problema de este pez, emparentado con el fugu japonés, es que es capaz de devorar cualquier organismo marino, pero no tiene enemigos naturales en el Mediterráneo y es imposible de comercializar, dado que es extremadamente tóxico, causando incluso muertes por consumo inadvertido.

Otra amenaza es el mucílago marino, una proliferación de microalgas y fitoplancton que formó hace cinco años una espesa capa blanca en el mar de Mármara, al sur de Estambul, perjudicando la pesca y ahuyentando a los bañistas.

Aunque esta "mucosa" no es tóxica, reduce el oxígeno disponible en el agua, lo que puede asfixiar a los organismos marinos.

La aparición del mucílago no se debe exclusivamente a la subida de la temperatura, sino también al aumento de nutrientes causados por desagües urbanos, industriales y agroquímicos, pero ambos factores se potencian mutuamente.

"El cambio climático es un multiplicador. Si ya tenemos contaminación, ya tenemos la pesca amenazada por la sobreexplotación de los caladeros; el cambio climático multiplica las consecuencias", explica Eda Acara.

Los efectos se harán sentir en todo el Mediterráneo, pero especialmente en las costas del sur y sureste, donde la pobreza es otro factor agravante.

Sin embargo, a diferencia de otras regiones, como la Amazonía, los archipiélagos del Pacífico, el Sahel o el Ártico, el Mediterráneo no tiene defensor propio en las cumbres del clima, señala a EFE el vicesecretario general de la Unión por el Mediterráneo (UpM), Joan Borrell.

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Esto se debe a que esta cuenca está dividida entre numerosos Estados y bloques geopolíticos, y además marca una frontera entre la Europa rica y el África pobre, por lo que se concibe más como frontera que como espacio común, reflexiona.

"Tenemos una región que tiene un problema, pero si esa región no existe, nadie le va a dedicar atención ni recursos, y encima en la COP hay una narrativa de enfrentamiento entre norte y sur, con el sur reclamando indemnización por los daños causados por el norte", agrega.

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UpM acude a estas cumbres desde hace cinco años para poner el Mediterráneo en la agenda, y "el hecho de que, por primera vez, una COP se celebre en una ciudad directamente costera puede dar un empujón a esta labor", espera Borrell. EFE