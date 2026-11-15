Los hutíes liberan a 600 detenidos en relación con el conflicto armado en Yemen

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Los hutíes que controlan el centro y norte de Yemen, incluida la capital, Saná, han puesto en libertad este domingo a 600 personas detenidas en relación con el conflicto armado en Yemen, en una medida unilateral impulsada por el Comité Nacional para Asuntos de Prisioneros y respaldada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Antes de su excarcelación, delegados del CICR han mantenido "entrevistas en privado" con cada un de los detenidos para conocer su situación y facilitar su regreso a sus hogares en condiciones dignas. Asimismo, el personal sanitario de la organización ha examinado su estado de salud y coordinado asistencia complementaria para quienes lo han necesitado.

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El organismo ha precisado en un comunicado que no ha intervenido en la elección de los beneficiarios ni en la fijación del número de liberados.

Además, ha aclarado que esta operación no forma parte de los Acuerdos de Estocolmo, firmados en diciembre de 2018 en Suecia entre el Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen y los rebeldes hutíes, bajo el auspicio de Naciones Unidas.

Por último, el CICR ha reiterado su disposición a ejercer como mediador para facilitar futuras excarcelaciones, traslados y repatriaciones de personas detenidas en el marco del conflicto yemení, una labor que ya ha desempeñado en años anteriores. "El CICR sigue dispuesto, a petición de las partes, a actuar como intermediario neutral", ha señalado la organización.

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