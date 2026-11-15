La Marina británica informa de un ataque a un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz

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El Cairo, 15 nov (EFE).- Un buque cisterna ha sido atacado este domingo en una acción no identificada cerca de Khasab, la ciudad omaní más cercana al estrecho de Ormuz, informó este domingo la organización de la Marina británica para Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés).

La entidad dijo haber recibido un informe de las autoridades marítimas indias sobre "un ataque a un petrolero mientras transitaba por el golfo Pérsico en dirección este, antes de entrar al estrecho de Ormuz".

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"Se ha confirmado que toda la tripulación se encuentra a salvo. En el momento de redactar este informe se desconocen la evaluación de los daños y el impacto medioambiental", afirmó la UKMTO.

Hasta el momento, Omán, el país más cercano al punto del incidente, no ha reaccionado ante esta información.

El número de ataques e incidentes contra petroleros, cargueros y otros buques mercantes se ha intensificado desde mediados del mes de septiembre, especialmente en el lado omaní del estrecho.

Esta escalada responde al pulso por el control del estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero.

Desde entonces, Teherán mantiene bloqueado el paso y amenaza con atacar a los buques que usen rutas alternativas cercanas a Omán impulsadas por Washington en lugar de los corredores autorizados por Irán.

Aunque Estados Unidos acusa al régimen iraní de atacar mercantes como política de Estado -y la Guardia Revolucionaria ha reivindicado varias acciones-, la Organización Marítima Internacional (OMI) advierte que no todos los incidentes pueden atribuirse a un solo actor, debido a las operaciones cruzadas de ambos bandos y la actividad de otros grupos regionales, como los hutíes en el mar Rojo. EFE

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