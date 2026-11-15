Llegan 1.580 migrantes a Canarias en un solo día, tras travesías de hasta 7 días

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(Actualiza la cifra de llegadas en un solo día y la primera llegada de un cayuco el domingo y con declaraciones del presidente canario)

Santa Cruz de Tenerife (España), 15 nov (EFE).- Un total de 1.580 migrantes llegaron a las españolas islas Canarias, la inmensa mayoría a la pequeña de El Hierro, solo ayer sábado, a bordo de 15 cayucos, en la que supuso la jornada de más rescates en un día en 32 años de historia de la peligrosa ruta atlántica.

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La llegada de un cayuco con 92 personas a El Hierro, que cuenta con solo 12.000 habitantes, a última hora de la noche elevó a 1.580 el récord de inmigrantes desembarcados en el archipiélago canario en un solo día, en una jornada con quince embarcaciones rescatadas desde tres islas.

Y en la madrugada de este domingo, 79 ocupantes de un cayuco desembarcaron también en la isla El Hierro, de los que cinco eran mujeres y tres, menores.

Al operativo de rescate del sábado contribuyeron seis embarcaciones de Salvamento Marítimo y dos patrulleras de la Guardia Civil, con desembarcos fundamentalmente en la isla El Hierro, pero también en Gran Canaria y Tenerife.

El balance provisional, elaborado con datos recopilados por EFE de Salvamento Marítimo y de los servicios de atención a pie de muelle, comprende doce cayucos con 1.235 personas procedentes de países africanos en El Hierro, uno con 203 en Gran Canaria y otro con 50 en Tenerife.

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Entre las 1.488 personas desembarcadas este sábado había 108 mujeres y 167 menores, aunque son datos provisionales.

Con nuevas operaciones aún en marcha, esa cifra supera a las 1.461 personas que fueron rescatadas el 7 de noviembre de 2020, en aquel momento con la isla de Gran Canaria como epicentro de las llegadas.

En total, el viernes llegaron ocho embarcaciones precarias con 843 personas a bordo, que sumadas a las 1.488 llegadas este sábado, eleva a 2.331 los inmigrantes arribados en dos días.

El grupo más numeroso de los recibidos este sábado en El Hierro desembarcó por la tarde: un cayuco con 240 personas, entre ellas 12 mujeres y 36 menores, tras seis días de travesía desde Gunjur, en Gambia. Sus ocupantes procedían de Senegal, Gambia y Guinea Conakri.

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La primera llegada del sábado se produjo en la madrugada, cuando una embarcación de Salvamento socorrió a 148 personas de un cayuco que había partido seis días antes de Kayar, en Senegal, entre ellas 18 mujeres y 12 posibles menores.

En las dos primeras semanas de noviembre, el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron el miércoles fuentes oficiales.

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En lo que va de mes de noviembre ha habido más de 8.000 llegadas irregulares a estas islas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Las travesías de las embarcaciones recibidas en El Hierro duraron entre cuatro y siete días, con salidas desde Senegal, Gambia y Mauritania, según los dispositivos de asistencia.

En Gran Canaria, Salvamento Marítimo desembarcó a 203 personas, entre ellas 18 mujeres y 37 menores, rescatadas de un cayuco a unas 100 millas al sur de El Hierro. Ese cayuco había partido también de Gunjur, en Gambia.

En este contexto, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reclamó una respuesta inmediata del Gobierno español ante el incremento de las llegadas y pidió que se activen sin más demoras las medidas extraordinarias acordadas el pasado martes en la Comisión Interministerial de Migraciones.

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Ese día, el Gobierno declaró la emergencia migratoria en Canarias y comprometió una aportación de 15,18 millones de euros para la habilitación de más plazas en centros de titularidad estatal y un refuerzo sanitario proporcionado por Cruz Roja con un millón de euros adicionales.

"La isla no puede seguir afrontando esta presión sin los refuerzos necesarios", ha advertido Clavijo en un mensaje publicado en la red social X, donde informó que había contactado con los ministros de Interior, Política Territorial e Inclusión. EFE

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(Foto) (Vídeo)