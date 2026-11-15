Ágatha Ruiz de la Prada, feliz de compartir una nueva aventura con su hijo Tristán y disfrutar de su faceta de abuela

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Ágatha Ruiz de la Prada ha encontrado en su pasión por el mundo de las dos ruedas una nueva vía para desarrollar su creatividad y, además, compartir un proyecto profesional con su hijo mayor, Tristán. La diseñadora, conocida por sus creaciones llenas de color y sus propuestas poco convencionales, ha ampliado su universo creativo con una línea de complementos dirigidos a los aficionados a las motocicletas. Una aventura empresarial que une dos de sus grandes intereses y que ambos han querido presentar paseando por el centro de Madrid, donde han lucido algunos de sus diseños.

Entusiasmada con esta nueva faceta, Ágatha ha explicado que su relación con el mundo de las motos viene de lejos y que lleva dos décadas diseñando cascos. "Llevo 20 años haciendo cascos, me veo un casco mío, me hace una ilusión que me muero y hoy hemos hecho ya guantes, hemos hecho trajes, bufandas, de todo", ha contado, dejando claro que el proyecto ha ido creciendo hasta incorporar diferentes prendas y accesorios para motoristas.

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Además de sus diseños habituales, la creadora ha querido ofrecer también la posibilidad de personalizar los productos para adaptarlos a los gustos y necesidades de cada cliente. "Si quieres otro personalizado, te lo hacemos, si quieres que te hagamos un casco a medida, te lo hacemos", ha explicado sobre esta nueva propuesta, con la que apuesta por llevar su particular sello estético a un sector en el que también hay espacio para la moda y el diseño.

Esta afición por las motocicletas también ha terminado contagiando a Tristán, que se ha sumado a esta aventura junto a su madre. Una pasión que, según ha contado la propia Ágatha, no comparte de la misma manera su hija Cósima. También ha hecho referencia a su nieta, que por el momento tiene que conformarse con otro medio de transporte: "No le dejan ir en moto, pero va en bicicleta".

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