Unai Sordo (CCOO) califica de "lamentable" y "desproporcionada" la actuación policial en la huelga del 11N

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El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha calificado de "absolutamente lamentable" y "desproporcionada" la actuación policial durante las revueltas y las manifestaciones del pasado 11 de noviembre, con motivo de la huelga general.

El líder ha asegurado que se impidió al sindicato desarrollar su trabajo y ha reclamado que se depuren responsabilidades por los incidentes, que también se produjeron durante una manifestación que ha definido como "absolutamente pacífica". Además, ha criticado la falta de mecanismos para controlar las actuaciones policiales.

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El dirigente sindical ha anunciado que CCOO está recopilando testimonios y pruebas y que la próxima semana dará a conocer las medidas que adoptará. También ha avanzado que investigarán lo ocurrido y pedirán responsabilidades por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por su parte, la secretaria general de CCOO Madrid, Paloma López, también ha criticado la actuación de la Policía Nacional durante la huelga y ha lamentado que se impidiera al sindicato desarrollar su trabajo. "Es una pena que la Policía esté campando a sus anchas y que no haya ninguna forma de poderlos controlar", ha afirmado antes de asistir al acto por el 50 aniversario del sindicato en Madrid.

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En concreto, la secretaria general madrileña ha lamentado especialmente la actuación que se llevó a cabo por la tarde en una manifestación que fue "absolutamente pacífica" y cree que se deben "depurar responsabilidades", no solo de un hecho puntual, sino de la situación general de la Policía en su conjunto.

En concreto, el miércoles por la noche la tensión se apoderó de la Gran Vía tras la manifestación por la vivienda con el registro de cargas policiales en el entorno de Plaza España y cuatro detenidos por atentado contra la autoridad y desorden público.

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Poco antes de las 21 horas, cuando la marcha llegaba a su fin, un cordón policial impedía el paso al entorno de la Plaza de España. Durante media hora, según precisaron fuentes presenciales a Europa Press, agentes y manifestantes estuvieron enfrentados cara a cara de forma pacífica.

Cuando dicho cordón policial se abrio tuvieron lugar fuertes cargas, con los agentes tratando de evitar cualquier conato de disturbio y la contención del lanzamiento de objetos. La Policía lanzó gas pimienta entre los manifestantes.