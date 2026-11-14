Cientos de embarcaciones convierten la costa de Cartagena de Indias en pista de baile

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Cartagena de Indias (Colombia), 14 nov (EFE).- Cientos de embarcaciones, desde yates y barcos turísticos a pequeñas lanchas, se reúnen este viernes y sábado en la bahía de Cartagena de Indias para celebrar la tercera edición del Festival Náutico, una de las grandes citas musicales de las Fiestas de la Independencia de esta ciudad de Caribe colombiano.

Amarrados unos a otros mediante cabos hasta tejer una red flotante, los barcos se convierten en improvisadas pistas de baile, con centenares de personas celebrando a bordo al ritmo de la música, que parte del escenario principal, instalado en tierra.

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La fiesta, que arrancó el viernes por la tarde y continúa hasta la noche del sábado, combina la presencia de embarcaciones recreativas y turísticas con una programación musical que reúne artistas locales, nacionales e internacionales de géneros como la champeta, la salsa, el vallenato, el merengue y la música urbana.

La primera jornada comenzó con artistas locales como Son Cartagena y continuó con DJs y músicos como Rafa Pérez y Jessi Uribe.

El Grupo Niche, uno de los grandes referentes de la salsa colombiana, fue uno de los platos fuertes de la primera jornada, junto al dominicano Juan Luis Guerra y al colombiano Beéle, encargado de cerrar la noche.

La programación continua este sábado con las presentaciones de Nicky Jam, Gilberto Santa Rosa, Ryan Castro y Silvestre Dangond.

Pese a su juventud, el Festival Náutico se ha convertido ya en uno de los platos fuertes de las Fiestas de la Independencia, junto con el tradicional desfile del Bando que recorrió el corazón de Cartagena este jueves.

El regreso de una tradición en la bahía

Más allá de la música, el festival recupera una tradición de las celebraciones cartageneras: el antiguo desfile de balleneras, que reunía embarcaciones navegando por la bahía durante las fiestas de noviembre y que ahora encuentra una versión renovada en este encuentro náutico y musical.

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"El desfile de balleneras moderno se convierte en el Festival Náutico, y el Festival Náutico se convierte en el icono de las fiestas novembrinas en la ciudad de Cartagena", explica a EFE Nayib Díaz, gerente de operaciones del barco Carrusel, uno de los cruceros de la bahía participantes en el encuentro.

Díaz destacó que la convocatoria, que celebra este año su tercera edición, atrae cada vez a más visitantes, nacionales y extranjeros, y reúne a operadores del sector náutico con una oferta original.

"Es una fiesta maravillosa que congrega a un sinfín de operadores náuticos y nos ayuda realmente a potenciar las fiestas de noviembre y a convertirlas en un atractivo turístico", afirma.

Mientras un artista tras otro sube a la tarima principal, pequeñas embarcaciones, kayaks y canoas recorren la zona para ofrecer agua, bebidas y comida a quienes disfrutan de la celebración desde el mar.

Patatas fritas, frutos secos, botes de espuma y hasta mariscos forman parte de la oferta de vendedores que encuentran en la concentración de embarcaciones una oportunidad para desarrollar su actividad comercial durante esta jornada.

"Este es un evento que sin duda alguna dinamiza toda la economía local", comenta Díaz, quien destaca que las fiestas de noviembre contribuyen a impulsar la actividad turística durante un mes tradicionalmente considerado de temporada baja en Cartagena.

El movimiento, prosigue, beneficia tanto a vendedores ambulantes y comerciantes de playa como a agencias operadoras, empresas náuticas y a la hostelería, que encuentran en las Fiestas de la Independencia de esta ciudad una oportunidad para ampliar su actividad. EFE

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(foto)(vídeo)

La Agencia EFE contó con la colaboración de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) para la elaboración de este contenido.