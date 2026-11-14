Una concentración denuncia en Santiago un "acorralamiento" policial el 11N que terminó con una joven hospitalizada

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Una treintena de personas se han concentrado este sábado en la Praza do Obradoiro, en Santiago de Compostela, para protestar contra el "acorralamiento" policial que sufrió un grupo de manifestantes por la vivienda el día de la huelga general. Estos hechos, ocurridos en una calle cercana al Parque de Belvís, terminaron con una joven de 19 años hospitalizada.

Todo ello sucedió al acabar la multitudinaria manifestación del 11 de noviembre. La convocatoria de la concentración de este sábado, difundida en redes por la acampada de O Obradoiro, sostiene que las víctimas se vieron "encerradas entre dos furgones" de los que bajaron varios agentes para "golpearlas contra la pared entre gritos y porrazos". "Coinciden en que no buscaban identificarlas, sino darles una paliza a sangre fría", añaden.

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Uno de los presentes en esta nueva protesta, Miguel García, explica a Europa Press que, el miércoles, un grupo de manifestantes continuó hasta la misma Praza do Obradoiro, donde realizaron una sentada pacífica. Cuando esta se disolvió, algunos de ellos subieron hacia la Praza de Cervantes para realizar piquetes informativos en los negocios abiertos.

A continuación, ya únicamente quedaba un grupo más reducido de unas 20 o 30 personas, a su vez "disperso" y dividido entre afines. "Cuando salimos por la Praza de Abastos y bajamos hacia Virxe da Cerca, aparecieron varios furgones. Yo llevaba todo el día viendo violencia policial en el Estado, entonces me puse a correr", explica este joven, que además criticó los hechos con un vídeo en 'Instagram'.

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Aunque él decidió bajar por otra calle, varias personas lo hicieron por la rúa das Trompas, al lado de Belvís, hasta donde se desplazaron los furgones. Allí es donde, según su relato y el del manifiesto leído en la concentración, estas personas fueron "acorraladas" y "obligadas a ponerse contra la pared", tras lo que los agentes cargaron contra ellas.

Fuentes del 061 confirman que, a raíz de estos hechos, un equipo sanitario trasladó en ambulancia a una joven de 19 años hasta el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) cerca de las 22.00 horas. Según Miguel García, que afirma conocerla, la agredida recibió grapas sobre la herida y ya obtuvo el alta hospitalaria.

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Por su parte, la Policía Nacional, consultada por Europa Press, asegura que estos hechos no se abordaron en la reunión mantenida para tratar el desarrollo de la huelga. Las mismas fuentes indican que se concluyó que la jornada finalizó en Galicia sin incidentes de especial relevancia.

"ESCALADA DE LA VIOLENCIA POLICIAL"

En este contexto, la concentración de este sábado reunió a decenas de personas entre las tiendas de campaña y la Catedral de Santiago para alertar de una "escalada de la violencia policial" y denunciar "comportamientos violentos" por parte de los agentes durante la jornada de huelga, incluyendo también las cargas en los piquetes informativos de primera hora de la mañana en Amio.

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Las personas presentes corearon cánticos como "Policía culpable, Goberno responsable", "Ningunha agresión sen resposta", "Abaixo a 'lei mordaza', queremos volver a casa" y "Contra o Estado policial, autodefensa radical". Este último lema se podía leer en una gran pancarta que la acampada ya utilizó en una movilización a raíz de las cargas ocurridas en A Coruña durante una visita del líder de Vox, Santiago Abascal.

RECHAZO A LO SUCEDIDO DEL SINDICATO DE VIVENDA

Ya el jueves, el Sindicato de Vivenda de Compostela, parte del comité de huelga, emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a la "violencia policial sucedida" durante el 11N, entre la que alude a la "agresión deliberada y cobarde" en Belvís y a un "intento de carga" al final de la manifestación. Según la entidad, "los cuerpos policiales se prepararon para una intervención violenta".

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"Pese a que desde el primer momento el Sindicato se mostró colaborativo y comunicativo con la Policía Nacional, los agentes prepararon sus equipos antidisturbios, las pistolas de goma y los gases lacrimógenos desde el momento en el que se terminó la lectura del manifiesto en la jornada de por la tarde", recoge el texto, que también carga contra "manipulaciones mediáticas".

Al respecto de lo acontecido en Belvís, sus miembros exigen la depuración de responsabilidades, la identificación de los agentes implicados y el archivo de cualquier denuncia o sanción contras las personas manifestantes. "Las compañeras agredidas no van a estar solas: las acompañaremos en las calles, en los juzgados y donde haga falta", añaden.

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