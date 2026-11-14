El líder opositor Issa Tchiroma Bakary llama al boicot de las elecciones legislativas y municipales de 2027

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El líder opositor camerunés, Issa Tchiroma Bakary, exiliado en Gambia, ha hecho un llamamiento al boicot de las próximas elecciones legislativas y municipales convocadas para el próximo 7 de febrero de 2027, al calificar de "ilegal" la convocatoria decretada por el presidente del país, Paul Biya.

En un comunicado difundido por el medio 'Actu Cameroun', el también exministro ha sostenido que Camerún atraviesa una crisis política desde los comicios presidenciales del 12 de octubre de 2025 --en las que se autoproclamó vencedor y no reconoció el resultado favorable a Biya, por lo que se exilió-- y ha advertido de que la celebración de una nueva cita con las urnas "no puede considerarse una solución" sin antes abordar las consecuencias de lo que describe como un orden político que no respeta sus propias instituciones.

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"Hago un llamamiento solemne a los partidos políticos de la oposición camerunesa: no participen en esta farsa electoral ni presten su apoyo a otra confiscación de la soberanía popular. Su participación, en las circunstancias actuales, avalaría una nueva injusticia y los haría políticamente responsables de sus consecuencias", ha declarado el líder del partido opositor, Frente para la Salvación Nacional de Camerún.

Asimismo, Tchiroma Bakary ha asegurado que está adoptando medidas para tratar de impedir los comicios y se ha mostrado "decidido a actuar" junto a las fuerzas políticas y sociales críticas con el Ejecutivo de Yaundé para poner fin a lo que denomina un "ciclo interminable de fraude electoral".

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Sin embargo, la estrategia del boicot genera división en el seno de la oposición camerunesa. El líder de la Unión por el Cambio, Djeukam Tchameni, se ha desmarcado recientemente de esta postura al cuestionar la eficacia de abstenerse de participar en las urnas y recordar el precedente del Movimiento para el Renacimiento de Camerún (MRC), formación que boicoteó las elecciones de 2020.

Bakary salió del país al día siguiente de conocerse los resultados de las elecciones y se encuentra en Gambia desde el pasado 7 de noviembre de 2025, según reveló en su momento el Gobierno gambiano.

El Gobierno camerunés hizo oídos sordos al comportamiento exhibido por Bakary. Los resultados oficiales disputados por el opositor reflejaron que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en los comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a su rival.

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