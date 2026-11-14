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Trump, Xi y Putin mantendrán una reunión histórica en China centrada en la no proliferación nuclear

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Los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia mantendrán una reunión la próxima semana en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, una cita histórica entre las tres principales potencias nucleares en la que previsiblemente abordarán el conflicto en Irán, aunque no el de Ucrania.

Según ha confirmado la Casa Blanca, la cumbre se centrará en la no proliferación nuclear, un asunto que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha avanzado que podría dar lugar a un nuevo acuerdo entre los mayores arsenales nucleares del planeta.

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"El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, abordará la reducción de las armas nucleares en el mundo. El presidente Trump considera que esta proliferación es muy peligrosa", ha declarado una de las portavoces de la Casa Blanca, Olivia Wales.

Fuentes de la Casa Blanca, citadas por la cadena CNN, apuntan a que la delegación estadounidense "empujará" a sus homólogos rusos y chinos a abordar la guerra en Irán y el encarecimiento de los combustibles tras el cierre del estrecho de Ormuz, si bien descartan previsiblemente que se trate el conflicto en Ucrania.

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El encuentro se producirá en un escenario marcado por el vacío legal tras la expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo START , el último acuerdo bilateral de reducción de armas estratégicas vigente entre Washington y Moscú --cuya aplicación ya había sido suspendida por el Kremlin en 2023--, así como por la negativa de Pekín a sumarse a negociaciones trilaterales de desarme mientras expande y moderniza su propio arsenal nuclear.

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