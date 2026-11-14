SpaceX captura por primera vez la nave Starship con los brazos de su torre

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Nueva York, 14 nov (EFE).- SpaceX logró este sábado recuperar por primera vez la nave Starship con los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento en el sur de Texas, aunque no pudo recuperar de la misma forma el propulsor Super Heavy, desviado ayer a aguas del golfo de México.

La empresa completó su decimoquinta misión de prueba y celebró en X su "increíble logro" al atrapar la nave Starship con una espectacular maniobra en las instalaciones de Starbase a las 21:21 horas GMT aproximadamente, unas 22 horas y 32 minutos después del despegue. EFE

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