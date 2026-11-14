ONU asegura que el impacto de tormentas en Gaza "era evitable" y reclama ayuda urgente: "Hay vidas en juego"

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El Equipo Humanitario (HCT, por sus siglas en inglés) del Territorio Palestino Ocupado ha advertido de que las consecuencias de las recientes tormentas en la Franja de Gaza podrían haberse evitado y ha reclamado a Israel que permita la entrada inmediata de suministros para el ivierno que permitan proteger a la población. "Hay vidas en juego", ha alertado el organismo en un comunicado.

Las lluvias han provocado la muerte de niños y adultos, han interrumpido servicios esenciales y han dejado miles de refugios familiares inundados, arrasados o derruidos. El HCT, que reúne a los directores de distintas agencias de la ONU y ONG internacionales y locales, ha atribuido estos daños tanto al temporal como a las decisiones políticas que dificultan la respuesta humanitaria.

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El equipo ha recordado que hace varios mese presentó un plan de reparación para el invierno que contemplaba la distribución de refugios, ropa de abrigo y mantas, la mejora de los servios sanitarios y de protección, trabajos de drenaje y refuerzo con sacos de arena, así como equipo para bombear agua, retira escombros y neutraliza artefactos explosivos. Para ejecutarlo, advirtió ye entonces, era imprescindible financiación suficiente, acceso a terrenos elevados y la entrada rábida de material.

En este contexto, ha señalado que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población. Sin embargo, ha denunciado, sus restricciones dificultan tanto la llegada de productos esenciales como el acceso a amplias zonas del enclave, incluidas áreas del interior menos expuestas a las inundaciones.

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"LA GENTE NO PUEDE ESPERAR"

Los controles de aprobación, la limitada capacidad de los pasos fronterizos y los plazos de entrega imprevisibles son algunas de las barreras que están retrasando los suministros, según el HCT.

Pese a que los fondos disponibles están muy por debajo de lo necesario, más de 150.000 tiendas de campaña adquiridas por socios humanitarios y Estados miembros permanecen fuera de Gaza a la espera de ser trasladadas. La mayoría se encuentran en Al Arish, a unos 50 kilómetros de Jan Yunis, en el sur del enclave. Mientras tanto, las sucesivas tormentas siguen destruyendo refugios y aumentando la necesidad de reemplazarlos.

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"El invierno durará meses. El acceso a refugios más duraderos no debe estar condicionado al progreso político cuando las necesidades de la población son tan urgentes", subraya el comunicado, que insiste en que "la gente no puede esperar".

Así las cosas, el Equipo Humanitario ha reclamado a las autoridades israelíes que habiliten todos los pasos fronterizos disponibles y agilicen el acceso de ayuda en cantidades suficientes, ademas de levantar las trabas a la reparación de las redes de agua potable y saneamiento.

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También ha pedido que se permita trabajar a todos lo colaboradores humanitarios, incluidas las distintas agencias de la ONU y las ONG internacionales y palestinas, y que se facilite una actividad comercial significativa.

"Los suministros de invierno deben llegar a las familias de inmediato para evitar más pérdidas de vidas y proteger su dignidad", concluye la nota, instando asimismo a la comunidad internacional a "ejercer su influencia" para conseguir que estas medidas se apliquen "sin demora" y garantizar la financiación humanitaria necesaria.

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