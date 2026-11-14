Netanyahu pide a Eisenkot un Gobierno de unidad ante Irán "sin condiciones" y sin árabes

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Jerusalén, 14 nov (EFE).- El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, pidió este sábado al líder opositor Gadi Eisenkot, encargado de formar Gobierno, negociar "sin condiciones previas" un Gobierno de unidad nacional frente al programa nuclear de Irán, que excluya a los partidos árabes, a los que volvió a acusar de apoyar el terrorismo.

"Gadi, en lugar de intentar formar un Gobierno endeble y peligroso que no podrá hacer frente, ni lo más mínimo, a los enormes desafíos de seguridad y nacionales que tenemos por delante, hagamos lo que corresponde: entremos en la sala, sin condiciones previas, dejemos de lado todas las diferencias y todos los vetos, y lleguemos a acuerdos por la seguridad y el futuro de Israel", afirmó Netanyahu en un comunicado. EFE

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