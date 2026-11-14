Agencias

EEUU prevé 5.000 vuelos cancelados este sábado antes de volver a la normalidad el domingo

Guardar

Washington, 14 nov (EFE).- Las autoridades estadounidenses prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues en la víspera, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo.

"Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana", dijo en rueda de prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ONG denuncia muerte de 51 civiles en 12 días en Taiz, asediada por los rebeldes hutíes

Infobae

Encuentran cadáver de sexta persona víctima de accidente marítimo en Trinidad y Tobago

Infobae

Delcy Rodríguez visita Doha tras reunirse con el primer ministro catarí en Turquía

Infobae

Adjudicada en París la primera fotografía de Bogotá, de 1842, por 300.800 euros

Infobae

León XIV cumple su promesa y regresa a Santa Cruz de Succhabamba, en los Andes peruanos

Infobae