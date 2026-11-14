EEUU prevé 5.000 vuelos cancelados este sábado antes de volver a la normalidad el domingo

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Washington, 14 nov (EFE).- Las autoridades estadounidenses prevén hasta unas 5.000 cancelaciones de vuelos este sábado, tras el caos provocado por más de cuatro horas de suspensión de despegues en la víspera, mientras confían restablecer la normalidad en los aeropuertos para este domingo.

"Prevemos que probablemente se cancelen entre 4.000 y 5.000 de los 41.000 vuelos programados para hoy. Así que hoy seguiremos teniendo retrasos y cancelaciones, pero eso nos permitirá recuperar plenamente las operaciones mañana", dijo en rueda de prensa Bryan Bedford, jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA).

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