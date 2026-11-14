Zvyagintsev aborda en ‘Minotaur’ la indiferencia rusa ante la guerra en Ucrania

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David Álvarez

Ciudad de México, 14 nov (EFE).- El director ruso Andrey Zvyagintsev continúa su carrera hacia el Óscar con ‘Minotaur’, una película que aborda la indiferencia de las élites rusas ante la guerra en Ucrania y que difícilmente llegará a las salas de su país, donde el cineasta no puede regresar tras exiliarse en Francia por sus críticas al régimen del presidente, Vladímir Putin.

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“Va a haber gente que no acepte la película furiosamente en Rusia pero, espero, que fuera de mi país cause una gran solidaridad con aquellos rusos que, como yo, viven fuera de su patria por mis mismos motivos”, explica el cineasta de 62 años en una entrevista con EFE en Ciudad de México, en su visita para participar en Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM) .

Desde 2022, Zvyagintsev reside en Francia, donde se trasladó tras expresar públicamente su rechazo a la guerra en Ucrania. En 2026, el Ministerio de Justicia ruso lo incluyó en su registro de agentes extranjeros por, según las autoridades, difundir información falsa sobre el Kremlin a través de su última película.

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“Por supuesto, habrá reacciones desfavorables de muchas personas, porque son las mismas que me han tachado de enemigo del pueblo. Es la única forma en la que puedo interpretar que me hayan etiquetado como agente extranjero”, puntualiza.

En ‘Minotaur’, Gleb (Dmitriy Mazurov) es uno de los principales empresarios de una pequeña ciudad rusa que, tras el estallido de la guerra, se ve obligado a seleccionar a 14 trabajadores de su negocio para enviarlos al frente en Ucrania. Sin embargo, la preocupación que parece ocupar realmente al protagonista es descubrir quién mantiene una relación con su esposa.

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El ganador del Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa por ‘Leviathan’ (2014) es consciente de que la censura impuesta por Moscú impedirá que muchos de sus compatriotas vean el filme, aunque confía en que algunos curiosos se acerquen a su trabajo, pese a que después no puedan hablar públicamente de él.

“Cuando una persona está en una situación donde tiene que luchar por su vida, por un pedazo de pan para sobrevivir, no le importa qué van a hacer los políticos o lo que dice mi película”, responde.

Según explica Zvyagintsev, al comienzo de la guerra la sociedad rusa estaba dividida en tres grandes sectores: un 25 % que apoyaba firmemente el conflicto, otro 25 % que se oponía y el 50 % restante, al que denomina “el pantano”, integrado por quienes permanecían indiferentes o carecían de una opinión propia.

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“Esto es lo que provoca la propaganda, lavados de cerebro hasta cierto punto. Es una situación que no solamente estamos teniendo en Rusia, sino mundialmente”, reflexiona.

El cineasta considera que este equilibrio entre quienes apoyan y rechazan el conflicto es diferente en las sociedades más democráticas, donde los ciudadanos pueden votar con la confianza de que su elección será respetada.

“No conozco a una persona en Rusia que crea que su voto cuenta”, señala.

Para Zvyagintsev, a pesar de la difícil situación que vive su país, “una persona siempre tiene elección”, independientemente de la clase social a la que pertenezca o de sus obligaciones.

Como ejemplo, recuerda a un conocido suyo, dueño de “una empresa increíblemente grande” y en quien se inspiró para construir al protagonista de la película, ya que también recibió la orden de un alcalde de seleccionar a varios de sus empleados para enviarlos a la guerra.

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“Cuando se enfrentó a esa elección, decidió vender todas sus acciones a sus socios y simplemente marcharse del país a Estados Unidos y encargarse desde allí de sus cosas. Tenemos libertad de elección aunque a veces las cubramos con argumentos ilusos”, sentencia.

‘Minotaur’ se perfila como una de las posibles candidatas al Óscar a mejor película internacional tras generar expectación en el Festival de Cannes, aunque habrá que esperar a la reacción de los académicos después de su estreno en Estados Unidos y Latinoamérica, el 19 de noviembre, y en Europa, a partir del 6 de enero. EFE

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(foto)