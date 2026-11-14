Participación en protestas sigue cayendo en Francia, con registro más bajo este sábado

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París, 14 nov (EFE).- La caída de la participación en las protestas en Francia contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos continuó este sábado, que registró la cifra más baja observada en los cinco anteriores encadenados desde el 17 de octubre, cuyas imágenes de violencia urbana dieron la vuelta al mundo.

Unas 106.000 personas salieron este sábado a las calles para participar en algo más de medio centenar de manifestaciones autorizadas en Francia, de ellas 24.000 en París, según las autoridades. Por su parte, la intersindical estudiantil contabilizó 200.000 manifestantes, casi la mitad de ellos en la capital.

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Unas cifras netamente inferiores a las 146.000 personas que se manifestaron el pasado sábado en Francia, según las autoridades, las 320.000 del 31 de octubre, los 410.000 del 24 de octubre y los 550.000 del 17.

"Hay todo un pueblo que se está levantando y que les dice a los gobiernos y a los multimillonarios a los que sirven: ¡basta ya!", dijo, sin embargo, desde la plaza de la República el principal portavoz de los 'chalecos amarillos', Benjamin Ball, quien rechazó que el movimiento se esté "agotando", ya que para él "está echando raíces en la población".

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En el mismo sentido se expresaron los dirigentes de la intersindical estudiantil que, con una sola voz, llamaron a los estudiantes a no desfallecer y a sumarse a la nueva jornada de huelgas y manifestaciones prevista para el próximo martes, convocada por los sindicatos, para "consolidar el avance", en palabras de Sabrine Kharbach, portavoz de la Unión Estudiante.

"Estaremos junto a los sindicatos el 17 de noviembre, que además coincide con el octavo aniversario de los 'chalecos amarillos'", anunció también Ball, que llamó a repetir las protestas el próximo sábado, por sexto fin de semana consecutivo.

En general, las manifestaciones transcurrieron hoy en calma, con incidentes en Nantes y Lyon, donde las fuerzas del orden usaron material antidisturbios, y al término de la marcha de París.

Decidido a no bajar la guardia, el ministro de Interior, Laurent Nuñez, mantuvo este sábado el dispositivo policial del 70.000 agentes que puso en pie el sábado 24 de octubre, tras los saqueos y destrozos del día 17, el primero de las protestas.

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Victimas colaterales de estas manifestaciones a repetición son los comerciales de las zonas por las que suelen trascurrir las marchas.

"Es algo realmente grave para el comercio; estamos matando el comercio de proximidad en París", denunció hoy Franck Delvau, presidente de la UMIH de la región parisina, la principal organización de los profesionales independientes de la hostelería, restauración, cafés y ocio nocturno en la región de París.

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Novedoso este sábado fue el hecho de que hayan confluido el mismo día otras dos manifestaciones: una contra el proyecto de ley sobre la presunción de la legítima defensa de las fuerzas del orden y que sus detractores descalifican como "un derecho a matar".

Y la otra contra toda forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, incluida la sexual, psicológica, educativa o económica, que tuvo ecos en catorce ciudades, incluida París.

Esta nueva jornada de movilización coincidió con la firme condena del Gobierno francés de una agresión "abominable" e "inédita" con arma blanca sufrida por uno de los vicepresidentes de la Universidad de Versalles-Saint-Quentin-en-Yvelines a última hora de la tarde del viernes, por un individuo encapuchado y con el rostro cubierto, que está en búsqueda y captura.

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El ministro de Educación Superior e Investigación, Philippe Baptiste, condenó cualquier forma de violencia en las universidades, aunque pidió prudencia ante cualquier posible relación entre la agresión y las movilizaciones y protestas.

Este incidente "gravísimo", según Baptiste, se produce en un contexto de violencia creciente en los campus, donde algunos rectores y decanos han recibido amenazas de muerte, y también en los institutos, donde arrancó la protesta a finales de septiembre pasado, y dónde esta semana hubo ataques con morteros pirotécnicos en el interior de algunos centros para obligar a su cierre en los bloqueos. EFE

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(foto) (vídeo)