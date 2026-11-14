Lamine versus Kane, duelo de balones de oro

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Madrid, 14 nov (EFE).- El partido entre España e Inglaterra de la Liga de Naciones de este domingo en el estadio Metropolitano de Madrid será una pasarela de estrellas de las dos competiciones domésticas más pujantes del mundo y, en particular, supondrá el duelo de sus dos máximos estandartes, Lamine Yamal y Harry Kane.

El Balón de Oro sénior de este año, el primero en el palmarés del inglés, y el júnior del de Rocafonda, por tercera vez consecutiva, algo jamás logrado por otro jugador, personificarán el enfrentamiento entre las dos mejores selecciones de Europa.

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Ambos ya se echaron un ‘pulso’ en el encuentro de ida disputado en Wembley el pasado 26 de septiembre, con victoria española (2-3), aunque con empate en goles entre Lamine Yamal y Kane, quien falló un penalti que hubiera sido el 3-1.

Aquel encuentro tuvo lugar un mes antes de la entrega del Balón de Oro, que al final conquistó el ariete del Bayern Múnich, quien se impuso al madridista Kylian Mbappé y a Lamine Yamal, tercero en la votación.

La corona del mejor del mundo se unió a la Bota de Oro como máximo goleador de la anterior campaña, con 36 goles en 31 partidos en la liga alemana, en su cuarta temporada con el equipo bávaro, con el que se ha ganado la renovación hasta 2029.

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El extremo azulgrana se consoló con el tercer título consecutivo de mejor jugador joven, un balón de oro juvenil que le supo a poco y que hubiera concedido a su compañero en el Barcelona Pau Cubarsí.

Después de que Kane y Lamine Yamal, a quienes separan catorce años, firmaran una hoja de servicios brillante en la pasada temporada, sus números en la actual van en la misma línea.

Con el brasileño Raphinha de tándem, la estrella del Barcelona, donde es el que más minutos ha disputado, atesora trece goles y once asistencias entre Liga y Liga de Campeones, a los que agrega otros cuatro tantos y un pase decisivo con España.

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Sus estadísticas han llevado al Barcelona a liderar el campeonato nacional y a demostrar un nivel de juego excelso, aunque las derrotas ante el Real Madrid y el PSG frenaron algo la euforia.

"Lamine es para mí ahora mismo el mejor jugador del mundo. Estoy muy feliz por su rendimiento. Su actitud es increíble y cuando está al cien por cien su rendimiento es excepcional”, proclamó el técnico del Barça, Hansi Flick, tras ganar al Betis el pasado 17 de octubre con otro gol del extremo para enmarcar.

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Las cifras de Kane no se quedan atrás y acumula catorce goles y diez asistencias en el Bayern, otra máquina de hacer fútbol como demostró la pasada semana en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.

El delantero británico está viviendo un cuento de hadas en su etapa de madurez, después de que hasta los 31 años no ganara el primer título de su carrera al conquistar la Bundesliga después de diez temporadas en el Tottenham sin lograr la Premier.

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A sus premios individuales y colectivos y añade el que se convirtiera el pasado jueves en el jugador inglés con más internacionalidades, con 126, superando al legendario portero Peter Shilton.

El hito vino acompañado de un homenaje en Wembley que dio pie a que se haya desatado la opinión de que ha pasado a ser el mejor futbolista inglés de todos los tiempos.

El sueño de Kane choca con el de Lamine Yamal, puesto que ambos se han conjurado para alzar en 2027 su primera Liga de Campeones.

“Cambiaría el Balón de Oro por ganar la 'Champions'. Es una presión, pero lo afronto con mucha ilusión”, confesó el londinense tras encumbrarse como mejor jugador del mundo.

Carlos Pérez Gil