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ElPozo Murcia Costa Cálida y AMIX se unen esta temporada para impulsar el rendimiento deportivo

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La empresa de suplementación y nutrición deportiva AMIX Advanced Nutrition se unirá a ElPozo Murcia Costa Cálida FS como colaborador durante la temporada 2026-27 para contribuir a la preparación y el rendimiento deportivo del conjunto murciano.

La alianza llega en un curso marcado por el regreso del club a la UEFA Futsal Champions League. "Con una historia que comenzó en 1989, ElPozo Murcia Costa Cálida se ha consolidado como uno de los grandes referentes del fútbol sala español, construyendo una trayectoria marcada por la ambición, el trabajo y la pasión por este deporte. Valores que comparte con AMIX y que encuentran en esta colaboración un nuevo punto de encuentro", señala la marca.

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AMIX cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la suplementación y la nutrición deportiva. La compañía cuenta con más de 2.000 referencias que cubren las necesidades nutricionales de deportistas, tanto profesionales como amateurs.

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