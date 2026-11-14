El rey Carlos III cumple 78 años y elige junto a Elton John sus 14 mejores canciones

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Londres, 14 nov (EFE).- El rey británico Carlos III cumple hoy 78 años, y como parte de los actos de celebración ha aparecido hoy en el pódcast 'Rocket Hour' que dirige Elton John, con quien eligió una lista de sus 14 canciones más memorables.

Sin sorpresas, la lista está dominada por cantantes o grupos británicos, y no faltan nombres tan icónicos como The Beatles ('All you need is love'), Rod Stewart ('Handbags and Glad Rags') o el propio Elton John ('I'm still standing'). Sin embargo, en la lista no aparecen otros tanto o más icónicos como The Rolling Stones, Oasis o Adele, por citar los más exitosos.

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Solo cuatro canciones 'extranjeras' se cuelan en la lista, todas ellas de autores estadounidenses, como Tina Turner (la número 1, con 'Proud Mary'), Bob Dylan, Elvis Presley y Lenny Kravitz.

Carlos III y Elton John son casi contemporáneos (el cantante solo es un año mayor que el rey), y bromearon en el pódcast sobre el hecho de envejecer pero "seguir de pie", como en la canción de Elton John 'I'm still standing'.

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Aquí, el rey no ahorró elogios a su interlocutor, remontándose a 40 años atrás: "Creo -dijo- que nadie que estuviera presente en aquella noche de 1986 ('Rock Gala' en el Wembley Arena) podrá olvidar tu interpretación de I'm still standing'. Conozco personas de toda clase que encuentran esta canción inspiradora, no solo por su espíritu maravilloso, sino por su mensaje de resiliencia".

Y a la pregunta de Elton John de cuál era una canción especialmente significativa en su vida, el rey no dudó en citar 'All you need is love' de The Beatles, sobre todo después de escuchar a Paul McCartney interpretarla en los jardines de Buckingham Palace en el Jubileo de Oro de la reina Isabel II en 2002, cuando la cantó acompañado de otras leyendas como Eric Clapton, Phil Collins, Joe Cocker o Rod Stewart.

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El episodio de 'Rocket Hour' emitido hoy en Apple Radio fue grabado hace un mes, pero se esperó hasta esta fecha para airearlo para hacerlo coincidir con el cumpleaños del monarca. EFE