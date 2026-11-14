La desnutrición infantil, una batalla diaria en Somalia que puede arreciar por el Niño

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Augusto Morel

Beledweyne (Somalia), 14 nov (EFE).- La desnutrición infantil es una batalla diaria en hospitales del centro de Somalia, donde las inundaciones previstas por la especial intensidad del fenómeno meteorológico de El Niño en los próximos meses amenaza con triplicar los casos de insuficiencia alimentaria en millones de niños.

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Cada mañana, docenas de madres se sientan durante horas en la sala de espera del centro de atención primaria de El-Jalle en la ciudad de Beledweyne, cerca de la frontera con Etiopía, en la región de Hiran, a la espera de que un sanitario evalúe el estado físico de sus hijos.

Faltan dos horas para el mediodía y las temperaturas bañan de sudor a cualquiera que se atreva a estar a la intemperie. Al fin, la recepcionista pronuncia un nombre y una mujer con jilbab púrpura cargando un niño con ojos muy abiertos se apresura al mostrador.

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Un sanitario uniformado con bata blanca y un tasbih (rosario musulmán) rojo enrollado en su muñeca le hace señas para que se acerque y saca una cinta métrica braquial de su bolsillo con la que envuelve el brazo del bebé de un año y cinco meses.

“Once coma tres. Tiene un cuadro de desnutrición aguda grave”, sentencia Jude Hussein Omar, supervisor de El-Jalle, tras repasar con el dedo la franja roja de la cinta.

El pequeño, sin emitir sonido, clava los ojos en Omar, que quita de forma gentil la cinta, mientras acaricia el rostro del niño para espantar las moscas que lo sobrevuelan.

“Recién lo alimenté. No habla cuando está satisfecho, solo curiosea”, comenta la madre con una sonrisa. Omar esboza una mueca y dirige a la madre a un consultorio nutricional.

El supervisor aclara a EFE que, si en las próximas semanas la cinta de ese niño no llega a la franja amarilla -una circunferencia mayor a los 11,5 centímetros-, el riesgo de muerte será inminente.

El caso de ese bebé es solo una muestra. La ONG Save The Children estima que dos millones de niños somalíes sufrirán desnutrición aguda el año próximo, incluidos 433.000 en su variante grave y más letal, en una país azotado por el conflicto desde hace décadas.

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Omar se pierde entre la multitud de madres con hijos en brazos ayudando a una enfermera a repartir cajas de alimentos terapéuticos listos para usar (ATLU), un tratamiento a base de pasta de maní con concentrado de vitaminas y minerales para tratar la desnutrición.

“Tratamos de que todas las madres tengan el ATLU, a veces hay escasez y lo reforzamos con otros suplementos, pero generalmente los sobres son suficientes”, explica el supervisor, sin dejar de repartir veinte paquetes a cada una, lo suficiente para combatir la malnutrición por una semana.

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En el patio interno, cerca de la entrada al complejo, protegida por un portón de hierro reforzado y rodeada de murallas de cuatro de metros de altura, Anab Ali Adena, de 45 años, aguarda recibir los ATLU para poder marchar a donde la esperan sus trece hijos.

“Son muchas bocas que alimentar, pero Dios me los dio y soy su madre”, cuenta a EFE con orgullo y una sonrisa Adena, ataviada de un jilbab azul oscuro.

“Soy consciente de que nuestras necesidades básicas no están cubiertas. No hay nada más que hacer: simplemente esperar a que la situación mejore. El clima ya nos había afectado antes y volverá a hacerlo este año”, añade.

Adena vive en Beledweyne desde hace tres años, tras despertarse una mañana con agua hasta las rodillas en su aldea. Ella y su esposo cargaron a los más pequeños en una carreta y marcharon 44 kilómetros hasta la ciudad.

Dejaron detrás su pueblo y sus cultivos ahogados por la crecida del río Shebelle, que nace en las Tierras Altas de Etiopía y tiene una longitud de más de 1.800 kilómetros atravesando el centro y sur de Somalia.

“Cuando El Niño llegue, casi 900.000 personas van a resultar afectadas en Hiran”, augura a EFE el coordinador de programas de salud de Save The Children asignado a El-Jalle, Fahed Ahud, sobre ese cambio en las dinámicas atmosféricas ocasionado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico.

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Ahud agrega que ya hay desplazados en asentamientos de los alrededores del centro provenientes de sitios a la vera del río Shebelle, que se encuentra a punto del desbordamiento.

El centro de salud cuenta con 26 sanitarios que atienden un promedio de 110 pacientes por día y es el único en un radio de diez kilómetros, ya que el resto cerró por los recortes a la ayuda humanitaria.

El coordinador asegura que hacen malabares para mantener la adquisición de suministros médicos y necesitan ampliar las instalaciones en términos de infraestructura y trabajadores sanitarios.

Unas condiciones similares a las que se prevén en próximos meses contribuyeron en Somalia a las devastadoras inundaciones de 2023, que afectaron a 2,48 millones de personas, provocaron el desplazamiento de cerca de dos millones y causaron la muerte de 188.

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Las proyecciones para este año advierten de que podrían registrarse 3,5 millones de damnificados, lo que obligaría a miles de familias a buscar refugio, agravando así la ya frágil situación humanitaria de Somalia. EFE

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