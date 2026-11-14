La UE exige a Israel el fin de las barreras a ayuda humanitaria y la reapertura de pasos fronterizos en Gaza

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La Unión Europea ha reclamado este sábado a Israel que permita la entrada inmediata y sin obstáculos de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, reabra todos los pasos fronterizos y facilite la distribución de suministro a gran escala, ante el agravamiento de la crisis por las inundaciones y las duras condiciones invernales en el enclave. Asimismo, ha manifestado su preocupación por el reciente ataque aéreo contra el hospital Nasser, que ha dejado al menos siete muertos y más de 25 heridos.

En una declaración difundida por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), los Veintisiete han advertido de que, un año después del anuncio del alto el fuego, continúan las operaciones militares y la población sigue sufriendo carencias de refugios adecuados, medicamentos y material sanitario.

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Así las cosas, la UE ha insistido en que "la protección de la población civil y la infraestructura civil, así como del personal y las instalaciones médicas" debe respetarse en todo momento, conforme al Derecho Internacional Humanitario.

Los Veintisiete han instado también a Israel a garantizar la labor de Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias sobre el terreno, y a cumplir con sus obligaciones internacionales. En esta línea, han reclamado la aplicación íntegra de los compromisos de asistencia recogidos en el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza, precisando que la ayuda debe destinarse exclusivamente a fines pacíficos y no ser desviada para grupos armados.

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La declaración reafirma además el compromiso europeo con la solución de los dos Estados y pide ejecutar "sin demora" la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza, el desarme permanente de Hamás y otros grupos armados no estatales y una transición civil en el enclave. La UE sostiene además que el Movimiento de Resistencia Islámica "no debe tener ningún papel en la futura gobernanza de Gaza".

AMPLIA CONDENA DEL ATAQUE AL COMPLEJO MÉDICO DE NASSER

Por su parte, los ministros de Exteriores de 18 países árabes e islámicos, entre ellos Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Pakistán, han condenado "en los términos más enérgicos" el bombardeo israelí contra el complejo médico Nasser, en Jan Yunis, que causó víctimas entre pacientes y trabajadores sanitarios.

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Los firmante consideran que el ataque vulnera la protección especial que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) otorga a los centros médicos y al personal de salud.

En la mima línea, han denunciado que los bombardeos contra civiles palestinos, incluidas las tiendas de campaña y otros alojamientos de desplazados, al entender que ponen en peligro la tregua y los esfuerzos por recuperar la estabilidad de Gaza, además de contradecir el plan integral impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

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Los ministros han alertado de que las restricciones a la entrada de alimentos y ayuda, materiales de refugio --como tiendas, caravanas y viviendas móviles-- y suministros médicos agravan la emergencia ante la llegada del invierno, amenazando especialmente a niños y bebés, expuestos a temperaturas extremadamente bajas.

En este contexto, se han sumado a las demandas de la UE y ha exigido nuevamente a Israel que cumpla "de manera inmediata y completa" sus compromisos en virtud del acuerdo para el futuro de Gaza firmado en Sharm el Sheij (Egipto) y la resolución 2803 del Consejo de Seguridad (2025) para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza.

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Los responsables diplomáticos han subrayado que las obligaciones de la primera fase del plan de paz deben ejecutarse sin nuevos retrasos ni condiciones políticas o de seguridad adicionales, con independencia de los avances en las siguientes etapas del acuerdo.

A este fin, han instado a Estados Unidos y al Consejo de Paz a intensificar sus esfuerzos para lograr que Israel levante todas las restricciones, antes de reiterar su disposición a trabajar con socios regionales e internacionales para consolidar el alto el fuego, desarrollar todas las fases del plan y aumentar la asistencia humanitaria destinada a aliviar el sufrimiento de la población palestina.

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