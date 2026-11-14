La CNSE pide debates electorales accesibles, con lengua de signos y subtítulos en directo

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La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha solicitado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre un "compromiso firme" para garantizar la accesibilidad de los debates electorales mediante interpretación en lengua de signos y subtitulado en directo.

En anteriores campañas, la CNSE ya había denunciado las "dificultades" de las personas sordas para seguir las intervenciones de los candidatos en igualdad de condiciones.

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Según la entidad, uno de los episodios más recientes tuvo lugar durante las elecciones generales de 2023, cuando el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, retransmitido por uno de los principales grupos privados de televisión, "no incorporó interpretación en lengua de signos en su señal televisiva".

"No podemos hablar de una democracia plenamente participativa si una parte de la ciudadanía no puede seguir los debates en las mismas condiciones que el resto. El acceso a la información política no es una concesión, es un derecho", ha manifestado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

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Ante la proximidad de los comicios, la entidad ha recordado que la accesibilidad a la información electoral cuenta con un amplio respaldo normativo. La Ley 27/2007 establece medidas para facilitar su acceso a las personas sordas, mientras que el Real Decreto 674/2023 contempla expresamente la interpretación en lengua de signos española y el subtitulado de los debates electorales, dentro del ámbito de competencias de las administraciones públicas.

Para Suárez, el reto es que estas garantías se traduzcan en "medidas efectivas". Por ello, ha reclamado que ambos recursos "estén disponibles en las retransmisiones de mayor audiencia, con la calidad, visibilidad y continuidad necesarias para seguir íntegramente las intervenciones de los candidatos". Una exigencia que, a su juicio, "no queda satisfecha cuando las versiones accesibles se ofrecen únicamente a través de plataformas alternativas".

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Con este propósito, la CNSE ha instado a los partidos políticos y a las cadenas de televisión a garantizar que la accesibilidad se incorpore desde la planificación de los debates, "evitando soluciones improvisadas o de última hora". Además, ha puesto a disposición de las partes implicadas su colaboración y asesoramiento técnico.

"Queremos conocer las propuestas, contrastar las posiciones de los candidatos y decidir nuestro voto con la misma información y al mismo tiempo que el resto de la ciudadanía", ha concluido su presidente.