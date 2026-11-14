Imanol Arias confiesa que vuelve a ser feliz tras una etapa complicada. Imanol Arias atraviesa un momento de tranquilidad y felicidad después de una época complicada. El actor se ha sincerado sobre su vida personal, sus hijos y su nieto, mostrando una faceta mucho más cercana: "Toda la vida con miedo a contar las cosas de uno y hay un momento en que esto no importa contarlo", ha confesado. Además, se muestra optimista de cara al futuro: "Yo creo que a partir de ahora todo va a ser más fácil". EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Imanol Arias atraviesa un momento de tranquilidad y felicidad después de una época complicada. El actor se ha sincerado sobre su vida personal, sus hijos y su nieto, mostrando una faceta mucho más cercana: "Toda la vida con miedo a contar las cosas de uno y hay un momento en que esto no importa contarlo", ha confesado. Además, se muestra optimista de cara al futuro: "Yo creo que a partir de ahora todo va a ser más fácil".

Uno de los motivos de su felicidad es su nieto, con quien disfruta de una relación muy especial: "Ser abuelo es algo que no lo sé explicar muy bien, pero todo el mundo lo dice", ha reconocido. Arias también ha explicado que respeta completamente la manera en la que sus padres lo están criando y que disfruta jugando con él y acompañando su crecimiento.

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El intérprete también ha reflexionado sobre su papel como padre. Reconoce que su trabajo le impidió estar siempre presente durante la infancia de sus hijos, aunque intentó que no vivieran las mismas ausencias que él experimentó con su propio padre: "Yo prefiero ser un padre que aprenda con ellos", ha asegurado, recordando incluso los viajes familiares a Argentina y los sacrificios que supuso su profesión.

Esta nueva etapa llega después del desgaste que le supuso el procedimiento judicial del caso Nummaria. Arias decidió pactar al considerar que se veía condenado, mientras que Ana Duato optó por continuar defendiendo su inocencia y tendrá que repetir el juicio. Pese a sus diferentes decisiones, su amistad permanece intacta. Ahora, el actor asegura estar "muy feliz y muy tranquilo", dispuesto a disfrutar de esta nueva etapa personal.

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