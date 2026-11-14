Paz se reúne con el presidente turco y anuncia más reformas para inversión y minería

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Ankara, 14 nov (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este sábado en Estambul con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y participó en un encuentro de comercio exterior, donde anunció que su Gobierno reformará este año las leyes de inversión, minería e hidrocarburos.

"Este año completaremos todas las reformas necesarias de nuestras leyes de inversión, minería e hidrocarburos, ofreciendo garantías jurídicas a los inversores internacionales", dijo Paz, citado por la agencia de noticias oficial turca Anadolu.

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El presidente boliviano hizo estas declaraciones en el marco de la 'Mesa Redonda Turquía-Bolivia', organizada en Estambul por el Consejo de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK).

Paz se encuentra esta semana en Turquía con motivo de la cumbre climática COP31, que se celebra en Antalya (sur).

Tras una reunión con el mandatario boliviano, Erdogan afirmó que Turquía considera a Bolivia un socio importante en América Latina y destacó la cooperación entre ambos países, especialmente en la industria de defensa.

En un comunicado, la Presidencia turca señaló que los acuerdos entre ambos países se basan en un enfoque de "beneficio mutuo" y reforzarán el marco contractual que regula las relaciones bilaterales, sobre todo en los sectores de la minería y la defensa. EFE

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