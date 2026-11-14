Presidente de Panamá rechaza ataque a casa de periodista de reconocido periódico La Prensa

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Ciudad de Panamá, 14 nov (EFE).- La casa de uno de los directivos del diario La Prensa, uno de los principales de Panamá, fue atacada con explosivos la madrugada de este sábado, un hecho que las autoridades panameñas investigan, y el presidente José Raúl Mulino rechazó, según informó el propio periódico y el Gobierno.

"Rechazo enérgicamente la acción violenta sufrida por Rolando Rodríguez periodista de La Prensa, como la rechazo ante todo ciudadano que pase por esta circunstancias", escribió en X el presidente panameño.

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El "atentado", como lo calificó el medio, ocurrió contra la vivienda de Rodríguez, subdirector asociado de La Prensa, sobre las 2:30 hora local (7:30 GMT) después de que un "individuo" arrojara un objeto incendiario contra la residencia, según una nota del periódico.

Dos vehículo fueron incendiados. El periodista panameño no estaba presente en la vivienda, pero su esposa logró salir ilesa, según el importante periódico panameño.

"La Policía Nacional está investigando el hecho, junto al Ministerio Público (Fiscalía) de manera objetiva y eficiente para entregar las pruebas a la Justicia. Panamá no acepta este tipo de actos bajo ninguna circunstancia, ya se lo comuniqué al Director de La Prensa, Jorge Molina, a quien le expresé mi solidaridad", agregó el mandatario.

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Rodríguez estaba investigando unos "hechos" que implican al empresario Roberto Carretero, sentenciado por malversación de fondo públicos en 2021; el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau, investigado por enriquecimiento injustificado bajo su administración, al exdirector de Asesoría Legal de Etesa (empresa de electricidad), Ewaldo Pittí, y al abogado Lictor Reyna, quienes ya habían sido contactados esta semana por el periodista para solicitar su reacción, según la nota de La Prensa.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado "enérgicamente el brutal atentado" contra la vivienda del periodista.

"Un ataque de extrema gravedad que reclama una investigación inmediata, el esclarecimiento de los hechos y garantías de protección para el periodista y su familia", aseguró la organización internacional.

El diario La Prensa de Panamá, fundado en agosto de 1980, es reconocido por sus investigaciones periodísticas, premiadas con galardones internacionales. Es uno de los principales periódicos del país, ha sufrido denuncias de altos políticos que han afectado sus cuentas así como agresiones, cierres y periodistas exiliados durante la dictadura militar. EFE

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