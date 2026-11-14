Gamarra rechaza dar "pábulo" a Koldo García tras reconocer Feijóo que conocía las reuniones del abogado del PP

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La candidata número uno al Congreso de los Diputados por La Rioja en el Partido Popular, Cuca Gamarra, ha rechazado hoy dar "pábulo" a Koldo García tras reconocer Fejóo que ella conocía que se reunió con el abogado del Partido Popular.

Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del partido en Logroño en la que ha presentado la iniciativa 'popular' Ciudadanía Común, ha sido pregunta por el hecho de que el presidente y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya reconocido que ella "tenía conocimiento" de las reuniones del abogado del PP con la de Koldo García.

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"Cuca es la que lleva los asuntos relacionados con tribunales. El abogado hablaba con distintos abogados de distintas partes. Esas cuestiones afectan a los abogados y sus estrategias de defensa, no tengo ni idea con qué abogados habla el del PP", ha manifestado Feijóo en la entrevista con el creador de contenido Jordi Wild en The Wild Projec.

En primer lugar, Gamarra ha rechazado "dar más pábulo a las afirmaciones de un presidiario que tiene la credibilidad que tiene y que, evidentemente, tiene que cumplir una condena" que se le ha hecho "poco".

"Así que no hay nada más que trasladar en relación a este tema", ha aseverado e, insisitida en el hecho de que ha sido Feijóo quien ha reconocido que sabía de esa reunión ha contestado: " Es que ya lo ha planteado y lo ha dicho el presidente Feijóo y no vamos a seguir insistiendo en algo que ya hemos dicho".

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Preguntada por el contenido de esa reunión a vuelto a reiterar: "No vamos a dar pábulo a lo que dice un presidiario condenado a diecinueve años de cárcel y que le hemos pedido treinta".

"Igual que estamos emprendiendo acciones legales contra todo aquel que difame o apunte a delitos del Partido Popular, pues evidentemente la credibilidad de los Koldos es la que es", ha afirmado.