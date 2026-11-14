El PSC adapta el 'si tú no vas' para evitar que "manden" Feijóo, Abascal, Trump, Putin, Netanyahu y Milei

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El PSC ha recuperado y adaptado a estas elecciones generales su lema histórico 'si tú no vas' para llamar a la movilización: ha desplegado en Terrassa (Barcelona) un cartel publicitario con las imágenes de los candidatos del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, junto a los presidentes Donald Trump (Estados Unidos), Vladímir Putin (Rusia), Benjamin Netanyahu (Israel) y Javier Milei (Argentina) y el mensaje "Si tú no vas, ellos mandan".

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha colgado en X una foto del cartel, en el que el PSC pide el voto para evitar que Feijóo y Abascal sean los que manden en España a partir del 29N.

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ROSTROS EN BLANCO Y NEGRO

En la imagen, se muestran en blanco y negro los rostros, de izquierda a derecha, de Milei, Feijóo, Abascal, Trump, Putin y Netanyahu, y en la parte superior, el mensaje reza, en catalán: "Si tú no vas, ellos mandan".

En rojo socialista, en la parte inferior, el mensaje es otro: "El 29N vota democracia. Vota PSC".

Este cartel, que ha compartido en 'X' el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, se desplegará en varios puntos de Catalunya, han informado fuentes del partido a Europa Press.

ALERTA DE LA "INTERNACIONAL ULTRADERECHISTA"

Los socialistas han situado entre sus mensajes de campaña que un Gobierno de PP y Vox implicaría que las decisiones en política internacional no serían tomadas desde España, sino que estarían en línea con las que toma la "internacional ultraderechista".

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El 'Sí tú no vas, ellos vuelven' es un lema que los socialistas empezaron a utilizar en las generales de 2008, con un montaje con imágenes de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana y Ángel Acebes, con traje y corbata negros, emulando el estilo de la película 'Reservoir Dogs' de Quentin Tarantino.