Delcy Rodríguez visita Doha tras reunirse con el primer ministro catarí en Turquía

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(Actualiza con declaraciones de Delcy Rodríguez y más información)

Caracas, 14 nov (EFE).- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este sábado a Catar, después de que ayer se reuniera en Estambul con el primer ministro catarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para fortalecer los lazos con el país árabe, que fue mediador internacional para Venezuela.

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A su llegada, la líder chavista dijo brevemente al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) que desarrollará una "agenda importante" con el objetivo de reforzar los mecanismos de cooperación y de amistad con Catar, al que llamó "un país hermano".

Rodríguez, quien no dio detalles de su agenda ni qué áreas de cooperación evaluarán, se encuentra en Doha con una importante delegación de su Gobierno, integrada, entre otros, por su canciller, Oliver Blanco, y las ministras de Hidrocarburos y de Turismo, Paula Henao y Daniella Cabello, según un vídeo compartido en X por el titular de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela.

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Previamente, la cartera de Comunicación y el canal VTV habían informado de que la mandataria ya se encontraba en Doha "para dar inicio a una agenda de trabajo en el marco de la diplomacia internacional y el multilateralismo", y ampliar los "lazos de cooperación" de Venezuela.

Este viernes, Rodríguez se reunió con Al Thani en Turquía -donde asistieron en la semana a la cumbre climática de la ONU (COP31)-, un encuentro del que no trascendieron muchos detalles ni los temas tratados por ambos mandatarios.

"Trasmití mis saludos al emir Tamim bin Hamad Al Thani y mi reconocimiento a su liderazgo. Seguimos afianzando nuestras relaciones diplomáticas con una voluntad firme de desarrollo, crecimiento y bienestar para nuestros pueblos", dijo Rodríguez en sus canales oficiales.

El canciller venezolano también se reunió con el ministro de Estado de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi, y expresó la oportunidad que abre el inicio de vuelos directos entre Caracas y Doha, que Qatar Airways comenzó a operar a principios de este mismo mes.

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Catar se ofreció, tras la intervención militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, a mediar para una "solución pacífica inmediata" en Venezuela y sirvió como mediador para construir una agenda de trabajo entre Washington y Caracas.

Además, Catar también sirvió inicialmente como sede de una cuenta en la que se depositaban ingresos del petróleo venezolano vendidos bajo un mecanismo acordado entre Estados Unidos y el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

Al Thani viajó a Venezuela el 17 de febrero para reunirse con Rodríguez y revisar un "mapa de cooperación integral" y avanzar en una agenda compartida con oportunidades de desarrollo para ambos países. EFE

(video)