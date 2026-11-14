Alejandra Rubio presume del nuevo proyecto artístico de Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia posando en un photocall EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Alejandra Rubio no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar públicamente su entusiasmo por el nuevo proyecto profesional de Carlo Costanzia. La hija de Terelu Campos ha compartido su alegría por el lanzamiento de 'FRATM - Cold C', un trabajo que supone una nueva aventura artística para el hijo de Mar Flores y en el que ha puesto mucha ilusión y dedicación.

A través de sus redes sociales, la joven ha destacado el esfuerzo que hay detrás de este proyecto y ha querido poner en valor todas las facetas que lo componen. Desde la música, escrita e interpretada por el propio Carlo Costanzia y producida por Menend, hasta la construcción de los personajes y todo el apartado visual que acompaña a la propuesta.

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"Es un proyecto con taaanta ilusión... desde la música escrita e interpretada por @carlocostanzia y producida por @menend, hasta la construcción de personajes, imagen, etc., que lo hace tan especial", ha escrito, dejando claro lo especial que resulta para ella este nuevo trabajo de Carlo.

Además, Alejandra ha adelantado que lo que acaba de ver la luz es solo una pequeña muestra de todo lo que está por venir: "Esto solo es un aperitivo de todo lo que se viene. ¡Muy atentos!", ha anunciado, acompañando muy entusiasmada.

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